Полезный нетворкинг: в Барнауле пройдет обучающая SMM-вечеринка в неформальном стиле

В Барнауле 22 октября 2020 года пройдет неформальная обучающая встреча "КакДелаParty" для работников сферы SMM. Мероприятие организует агентство 2Skills.

Гости встречи узнают, зачем эсэмэмщику нетворкинг, в чем его суть и как он помогает в работе. Также слушатели смогут лично узнать у практиков актуальные новости и лайфхаки в сферах SMM, digital-маркетинга и дизайна.

Спикеры мероприятия:

Юля Матвеева и Оксана Лабеко , основатели SMM-агентства 2Skills;

и , основатели SMM-агентства 2Skills; Данил Снитко, создатель и руководитель бренд-консалтинга "Два слова".

Темы выступления:

"Когда все снова сядут, или Как подготовиться ко второй волне";

"Тренды в продвижении социальных сетей, которые мы любим";

"Человек, который принял дизайнера за ветошь. Как составить договор на креатив так, чтобы тебя не поимели".

Преимущество встречи – живое общение. В режиме офлайн гости смогут задать основателям агентства 2Skills и руководителю консалтинга "Два слова" любые вопросы на тему SMM и дизайна.

Формат мероприятия включает в себя образовательную часть, неформальное общение и обсуждение актуальных тем выступления, фото- и видеоотчет.

Найти подробную информацию о "КакДелаParty" и купить билет можно в Instagram-аккаунте 2Skills.

Начало: 22 октября 2020 года в 18:00.

Стоимость: 1990 руб.