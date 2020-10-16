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Новости

Лжеэлектрики продали бийской пенсионерке прибор с 10-кратной наценкой

, ИА "Амител"
Спустя полчаса после визита первых "монтеров" к горожанке пришли еще двое злоумышленников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Бийске неизвестные под видом электриков продали пожилой женщине электронное реле и систему "антизатопления" с наценкой почти в 10 раз.

Накануне к 85-летней бийчанке пришли двое мужчин, которые представились электриками. Пенсионерка запустила их в квартиру, где гости замерили напряжение электричества и пояснили, что оно якобы превышает допустимую норму, что может стать причиной пожара или поломки техники.

Чтобы этого избежать, псевдоэлектрики предложили женщине купить цифровое реле контроля напряжения. За прибор жительница Бийска отдала 7 тысяч рублей, хотя реальная стоимость устройства начинается от 800 рублей.

Спустя полчаса на пороге пенсионерки появились другие молодые люди, которые тоже представились монтерами. На этот раз они предложили бийчанке установить систему антизатопления за 5 тысяч рублей. Женщина вновь согласилась.

Заподозрив неладное после ухода "монтеров", бийчанка начала изучать документы и узнала, что реальная стоимость приборов намного ниже, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.10.2020 12:58
- гость -

Вот совсем её не жалко.

16.10.2020 13:11
?

Скоты, конечно.
Но привлечь их к ответственности за обман, скорее всего, невозможно. Товар-то продан. Цена - договорная.
Если только за незаконную предпринимательскую деятельность

16.10.2020 13:14
- гость -

16.10.2020 12:58
- гость -
Человек, который может обмануть 85-тилетнюю старушку, называется мошенник.
А тот, кто это оправдывает, называется мерзавец.

16.10.2020 13:16
- гость -

предыдущему: где увидел, что кого-то оправдывают?

16.10.2020 13:29
- гость -

За прибор жительница Бийска отдала 7 тысяч рублей, хотя реальная стоимость устройства начинается от 800 рублей.

Спустя полчаса на пороге пенсионерки появились другие молодые люди, которые тоже представились монтерами. На этот раз они предложили бийчанке установить систему антизатопления за 5 тысяч рублей. Женщина вновь согласилась.

Заподозрив неладное после ухода "монтеров", бийчанка начала изучать документы и узнала, что реальная стоимость приборов намного ниже, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
-------
Об чом дело возбудили тремя пальцами и ручкой? Украли что то? Нет! Приблуды не работают? Работают! Принуждали старушку силой? Нет! Ценник завышен - не покупай!
А не хотят ли они возбудить дело тремя пальцами и ручкой в отношении "Спортмастера", там у них на кассе, 5 масок стоят 150 рублей? Без маски не обслуживают, тем самым ВЫНУЖДАЮТ меня к покупке - это не преступление?

16.10.2020 13:44
Гостья

Одно дело когда втюхивают не старикам товар,но когда рука обнимается на старика..Конечно полиция должна вмешаться и признать сделку незаконной,хоть через суд.Нужно выжигать калееным железом подобное неуважение к старикам и инвалидам.У меня в подьезде ухари с сумками впаривали пенсионеркам аппараты для снижения давления,восстановления зрения..Пол подъезда окучили..После обращения к ним в офис осознали,раскаялись и вернули деньги.Пришлось конечно объяснять про защиту прав потребителя..

16.10.2020 14:00
- гость -

Никого впускать в дом нельзя..

16.10.2020 15:39
- гость -

А следом придут доблестные электрики с горсети и еще разок натянут бабушку за то что первые пломбу например с собой унесли. И их штраф превысит покупку первых ништяков.

16.10.2020 16:14
Еугений

16.10.2020 12:58
- гость -
Вот совсем её не жалко.

А мне жалко. Запомни наш диалог. Ты возможно подобные вещи начнешь допускать возможно намного раньше, уже лет в 60.

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