Лжеэлектрики продали бийской пенсионерке прибор с 10-кратной наценкой

В Бийске неизвестные под видом электриков продали пожилой женщине электронное реле и систему "антизатопления" с наценкой почти в 10 раз.

Накануне к 85-летней бийчанке пришли двое мужчин, которые представились электриками. Пенсионерка запустила их в квартиру, где гости замерили напряжение электричества и пояснили, что оно якобы превышает допустимую норму, что может стать причиной пожара или поломки техники.

Чтобы этого избежать, псевдоэлектрики предложили женщине купить цифровое реле контроля напряжения. За прибор жительница Бийска отдала 7 тысяч рублей, хотя реальная стоимость устройства начинается от 800 рублей.

Спустя полчаса на пороге пенсионерки появились другие молодые люди, которые тоже представились монтерами. На этот раз они предложили бийчанке установить систему антизатопления за 5 тысяч рублей. Женщина вновь согласилась.

Заподозрив неладное после ухода "монтеров", бийчанка начала изучать документы и узнала, что реальная стоимость приборов намного ниже, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.