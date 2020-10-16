Лжеэлектрики продали бийской пенсионерке прибор с 10-кратной наценкой

В Бийске неизвестные под видом электриков продали пожилой женщине электронное реле и систему "антизатопления" с наценкой почти в 10 раз.
Накануне к 85-летней бийчанке пришли двое мужчин, которые представились электриками. Пенсионерка запустила их в квартиру, где гости замерили напряжение электричества и пояснили, что оно якобы превышает допустимую норму, что может стать причиной пожара или поломки техники.
Чтобы этого избежать, псевдоэлектрики предложили женщине купить цифровое реле контроля напряжения. За прибор жительница Бийска отдала 7 тысяч рублей, хотя реальная стоимость устройства начинается от 800 рублей.
Спустя полчаса на пороге пенсионерки появились другие молодые люди, которые тоже представились монтерами. На этот раз они предложили бийчанке установить систему антизатопления за 5 тысяч рублей. Женщина вновь согласилась.
Заподозрив неладное после ухода "монтеров", бийчанка начала изучать документы и узнала, что реальная стоимость приборов намного ниже, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Комментарии
Вот совсем её не жалко.
Скоты, конечно.
Но привлечь их к ответственности за обман, скорее всего, невозможно. Товар-то продан. Цена - договорная.
Если только за незаконную предпринимательскую деятельность
16.10.2020 12:58
- гость -
Человек, который может обмануть 85-тилетнюю старушку, называется мошенник.
А тот, кто это оправдывает, называется мерзавец.
предыдущему: где увидел, что кого-то оправдывают?
За прибор жительница Бийска отдала 7 тысяч рублей, хотя реальная стоимость устройства начинается от 800 рублей.
Спустя полчаса на пороге пенсионерки появились другие молодые люди, которые тоже представились монтерами. На этот раз они предложили бийчанке установить систему антизатопления за 5 тысяч рублей. Женщина вновь согласилась.
Заподозрив неладное после ухода "монтеров", бийчанка начала изучать документы и узнала, что реальная стоимость приборов намного ниже, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
-------
Об чом дело возбудили тремя пальцами и ручкой? Украли что то? Нет! Приблуды не работают? Работают! Принуждали старушку силой? Нет! Ценник завышен - не покупай!
А не хотят ли они возбудить дело тремя пальцами и ручкой в отношении "Спортмастера", там у них на кассе, 5 масок стоят 150 рублей? Без маски не обслуживают, тем самым ВЫНУЖДАЮТ меня к покупке - это не преступление?
Одно дело когда втюхивают не старикам товар,но когда рука обнимается на старика..Конечно полиция должна вмешаться и признать сделку незаконной,хоть через суд.Нужно выжигать калееным железом подобное неуважение к старикам и инвалидам.У меня в подьезде ухари с сумками впаривали пенсионеркам аппараты для снижения давления,восстановления зрения..Пол подъезда окучили..После обращения к ним в офис осознали,раскаялись и вернули деньги.Пришлось конечно объяснять про защиту прав потребителя..
Никого впускать в дом нельзя..
А следом придут доблестные электрики с горсети и еще разок натянут бабушку за то что первые пломбу например с собой унесли. И их штраф превысит покупку первых ништяков.
16.10.2020 12:58
- гость -
Вот совсем её не жалко.
А мне жалко. Запомни наш диалог. Ты возможно подобные вещи начнешь допускать возможно намного раньше, уже лет в 60.