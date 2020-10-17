У ребенка наркозависимость. Что делать?

Детская наркомания – большая проблема, с которой пытается бороться и государство, и общество. К сожалению, побороть ее пока не получается. Как сообщили в КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер", в первом полугодии 2020 года диагноз "наркомания" поставили двум несовершеннолетним жителям региона. А за весь 2019 год в крае было зарегистрировано пять подростков с диагнозом "наркомания". Всего же, по данным на 01.07.2020, на профилактическом наблюдении находятся 57 человек в возрасте до 18 лет, употребляющих наркотические средства. Но эта статистика не учитывает тех ребят, кто решил "попробовать" наркотики и еще не попал в поле зрения врачей и полиции.
Специалисты проекта plus-one.ru подготовили инфографику, которая расскажет, что делать, если вы подозреваете, что ребенок употребляет наркотики.
Комментарии
Помню время, когда детская наркозависимость была от сахарных петушков на палочке и мороженого.
57? Да ну! А насвай жрут горстями? Или это не наркотик?
Телефон, комп, вот на что следует сейчас обратить внимание! Мы теряем целое поколение, а никому нет дела!, это проблема!!! Ау психологи ваш выход!
17.10.2020 08:34
Медведь-шатун
Телефон, комп, вот на что следует сейчас обратить внимание!
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Телефон и комп.не помешали одному моему внуку закончить бюджетно Политех с отличием и продолжить образование поступив в магистратуру, а второму после школы ,аналогично - быть принятым на бюджетное обучение в НГУ ,на специальность в области искусственного интеллекта.
Вывод : родители, а не улица должны определять настрой ребёнка на свою будущую жизнь.
видеопруфы даже по этой проблеме имеются
ок гугл - как уберечь детей от наркотиков
Салибр, вы не в углу на божничке сидите, уж больно все у вас складно и умно
17.10.2020 09:24
Медведь-шатун
Салибр, вы не в углу на божничке сидите, уж больно все у вас складно и умно
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В данном примере - да. И дети росли в 90- е , один с Золотой медалью 22 шк. закончил, другой - немного не дотянул. Оба успешные, внуки - тоже не придумано.
Без блата, свата и бога в помощь.
Обоим была дана установка- сопли до конца жизни готовы вытирать, а вот то, что вы будете значить в ней- целиком ваши проблемы, ибо родители (деды) не вечные.
В принципе Герман Стерлигов прав. Нужно вырубать свет. При чем не местно, а в мире в целом...
Но вы же сейчас все разорётесь?.. и особенно не про корень проблемы...
Как воспитывать и что то делать? Эти вопросы нужно задавать когда ребенок ещё поперек кровати может лежать... Как стал входит только вдоль - все, пожинай плоды своего воспитания
17.10.2020 09:43
- гость -
В принципе Герман Стерлигов прав. Нужно вырубать свет. При чем не местно, а в мире в целом...
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в принципе, попробуйте жить по его канонам , глядишь и к Агафье Лыковой на ПМЖ съедете.
А что делать то? Стоять кричать: психологи? ПСИХОЛОГИ?
И системный подход это временное, пока криминал не найдет новые пути обхода, а они это быстро находят.
Других учишь из крайности в крайность не кидаться и тут же про Агафью пишешь? Кроме пограничных ситуаций других нет что ли? Ведь ушли люди живут? Частично пользуются открытиями, не одичали? Потом город солнца в Красноярске? Тоже простое село, только энергопотребление очень низкое, зато энергия общения и взаимной поддержки - высокая! В таких условиях всякой ерундой не заболушь! петушок на палочке съел и на покос...
На амике недавна статья была, что пить меньше стали. Я хотел сказать что на наркоту перешли, но вы меня опередили.
гость 11:29!
А то что граждане перешла на домашнее виноделие и самогоноварение? Да и какое влияние оказала эта статистика на детскую наркозависимость?