У ребенка наркозависимость. Что делать?

Детская наркомания – большая проблема, с которой пытается бороться и государство, и общество. К сожалению, побороть ее пока не получается. Как сообщили в КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер", в первом полугодии 2020 года диагноз "наркомания" поставили двум несовершеннолетним жителям региона. А за весь 2019 год в крае было зарегистрировано пять подростков с диагнозом "наркомания". Всего же, по данным на 01.07.2020, на профилактическом наблюдении находятся 57 человек в возрасте до 18 лет, употребляющих наркотические средства. Но эта статистика не учитывает тех ребят, кто решил "попробовать" наркотики и еще не попал в поле зрения врачей и полиции.

Специалисты проекта plus-one.ru подготовили инфографику, которая расскажет, что делать, если вы подозреваете, что ребенок употребляет наркотики.