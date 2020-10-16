Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк раскрыл новый способ обмана пользователей банковских карт – мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и просят перевести средства на некий специальный счет.

Как рассказал РИА Новости собеседник из компании, злоумышленники звонят жертвам и рассказывают о "следственных действиях" в отношении сотрудников банка, предупреждая, что скоро им позвонят из прокуратуры.

"И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", – описал схему источник.

Отмечается, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии, а в этом году активность таких мошенников значительно выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 3 млн обращений клиентов о попытках обмана и в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.