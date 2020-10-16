Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк раскрыл новый способ обмана пользователей банковских карт – мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и просят перевести средства на некий специальный счет.
Как рассказал РИА Новости собеседник из компании, злоумышленники звонят жертвам и рассказывают о "следственных действиях" в отношении сотрудников банка, предупреждая, что скоро им позвонят из прокуратуры.
"И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", – описал схему источник.
Отмечается, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии, а в этом году активность таких мошенников значительно выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 3 млн обращений клиентов о попытках обмана и в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.
Комментарии
Да пускай хоть из лиги сексуальных меньшинств звонят)
Люди должны четко понимать - им никто из банка звонить не станет. Точка. Ни со стационарного, ни с сотового. Все общение только уведомлениями.
Если сам хочешь со своим банком пообщаться - звони по 8-800... либо всем известный короткий номер)
16.10.2020 13:50
- гость
Звонят со Сбера звонили блокировали перевод через банкомат на карту ... Пришлось через онлайн отправлять
А силовикам не стыдно? Мошенники уже даже не стесняясь от их имени обманывают. Силовики, а как же честь мундира или это только для красного словца? Ну да, вот если бы кто на несогласованный митинг вышел, тут бы показали свою удаль, а жуликов ловить это сложно, не по силам! Самое главное, что жулики понимают, что люди верят в то что прокурорские могут деньги вымогать, вот и звонят от имени прокуратуры! Это конечно мое мнение, но все же...
реальные сотрудники откуда бы то ни было не будут просить назвать код, пароль из смс, номер карты, переводить деньги куда-то. так действуют только мошенники, пора бы это уже запомнить.