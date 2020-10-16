Фото: instagram.com/ververa

38-летняя певица и актриса Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram фото, на котором она лежит обнаженной в ванне.

На снимке артистка прикрывает грудь руками. Из аксессуаров на ней надеты черные солнцезащитные очки, а голова замотана полотенцем.

Как пишет РИА ФАН, позднее Вера Брежнева удалила публикацию, однако поклонники успели восхититься красотой певицы. "Горячая девушка", "Красавица", "Модная, ой не могу! Красавица", "Сексуальность зашкаливает", – писали они.

Нашлись и те комментаторы, которые с досадой заметили, что Брежнева прикрыла грудь рукой, и они не смогли в полной мере полюбоваться бюстом певицы.