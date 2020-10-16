Фото: instagram.com/ververa
38-летняя певица и актриса Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram фото, на котором она лежит обнаженной в ванне.
На снимке артистка прикрывает грудь руками. Из аксессуаров на ней надеты черные солнцезащитные очки, а голова замотана полотенцем.
Как пишет РИА ФАН, позднее Вера Брежнева удалила публикацию, однако поклонники успели восхититься красотой певицы. "Горячая девушка", "Красавица", "Модная, ой не могу! Красавица", "Сексуальность зашкаливает", – писали они.
Нашлись и те комментаторы, которые с досадой заметили, что Брежнева прикрыла грудь рукой, и они не смогли в полной мере полюбоваться бюстом певицы.
Комментарии
И что.
чё врать-то!? на ней ванна надета!!!
Здесь тема ванны даже толком не раскрыта, не говоря о Брежневой. Хватит фуфло толкать
ванна пустая - известная личность явно позирует... ибо интерес к персоне падает...
Слово "обнаженной" в заголовке лишнее
16.10.2020 16:45
Витёк
200 лет назад женская обнажённая щиколотка считалась обнажёнкой- так что всё соблюдено.
Слабовата публикация... так себе
обнажённая щиколотка считалась обнажёнкой-
а щиколотки нету... коленка