Пятьдесят оттенков золота: где отдохнуть на Алтае осенью

Октябрь в горах Алтая – бархатный сезон. Чтобы укрепить свое здоровье и предотвратить простудные заболевания, отправляйтесь на тихий и размеренный отдых в Белокуриху. Пансионат "Старые друзья" предлагает получить удовольствие от нахождения на свежем воздухе среди горных массивов.

В "Старых друзьях" не нужны девайсы или шумные компании, чтобы чувствовать себя хорошо: достаточно гулять, дышать горным воздухом и любоваться природой. Пансионат предоставляет такую возможность: он расположен на берегу реки, в окружении гор. Близость к природе сочетается с комфортными номерами, высоким уровнем сервиса и отличной кухней.

В пансионате все предусмотрено для комфорта гостей. Всего здесь 27 уютных номеров: "люкс", "стандарт" и категории Cabana с внутренней отделкой из натурального дерева. На территории есть игровая площадка и парковая зона, а также каменная беседка с видом на реку Белокуриха, где удобно организовать пикник.

Гости могут заказать экскурсии и прогулки по терренкурам. А на оздоровительные процедуры удобно ходить в лечебницы, расположенные неподалеку от пансионата. Также в "Лавке здоровья" вы всегда найдете натуральный мед, бальзамы, фитосборы, масла и чаи на основе целебных трав. А вкусно поесть можно в уютном кафе "Старых друзей" с комплексным меню на завтрак, обед и ужин.

Все это оставит приятные воспоминания о месте, в которое вы захотите приехать еще. Торопитесь – до конца октября 2020 года на номера Cabana в пансионате "Старые друзья" действует акция: 1500 рублей в сутки с включенным завтраком.

Пансионат "Старые друзья"

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21

тел. +7-800-700-5005

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