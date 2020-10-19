Построить карьеру в IT: компьютерная академия "Шаг" проведет бесплатный мастер-класс

Компьютерная академия "Шаг" 24 октября в 12:00 приглашает всех желающих на мастер-класс "Как построить карьеру в IT". Участие бесплатное. В программе:

семь востребованных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь причин стать айтишником;

пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

десять причин учиться в "Шаге";

пять преимуществ, которые получают выпускники академии.

Предварительная регистрация на мастер-класс по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг" также объявляет новый набор на обучение IT. Студенты могут с нуля стать программистами, специалистами по кибербезопасности и компьютерными дизайнерами, независимо от возраста и образования.

Программу курсов создали практикующие специалисты из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартам. Студентам расскажут о том, о чем не написано в учебниках, и научат применять это на практике.

Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники "Шага" могли достойно показать себя перед работодателем.

Всех студентов обеспечивают современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-то причинам нет возможности посетить занятие.

В программу входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Каждому успешному студенту курса выдают диплом международного образца. Выпускники академии "Шаг" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazone и многих других.

Компьютерная академия "Шаг" – это 95 филиалов в 20 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347