Глава Минздрава призвал вовремя госпитализировать пациентов с COVID-19

Пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо госпитализировать на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

По словам министра, чаще всего проблемы с лечением возникают у тех ковид-пациентов, которые поздно поступили в госпитали и имеют различные хронические болезни.

"У нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки... пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы", – приводит слова Мурашко ТАСС.

По последним данным, в России коронавирусом за все время эпидемии заразились почти 1,37 млн человек. Скончались 23 723 пациента с COVID-19.