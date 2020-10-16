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Глава Минздрава призвал вовремя госпитализировать пациентов с COVID-19

, ИА "Амител"
Отправлять зараженного коронавирусом в больницу нужно, если амбулаторное лечение не помогает в течение трех дней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо госпитализировать на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

По словам министра, чаще всего проблемы с лечением возникают у тех ковид-пациентов, которые поздно поступили в госпитали и имеют различные хронические болезни.

"У нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки... пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы", – приводит слова Мурашко ТАСС.

По последним данным, в России коронавирусом за все время эпидемии заразились почти 1,37 млн человек. Скончались 23 723 пациента с COVID-19. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.10.2020 17:02
Юлка

Ага, ещё бы выявляли его вовремя. А то неделю пролечат от Орви, потом уж когда плохо совсем становиться, тогда госпитализируют, это в лучшем случае. Могут с температурой домой отправить. И делай че хошь. Если вы живёшь.

16.10.2020 17:16
- гость -

и с 2 сторонним воспалением отправляют, анализ больше недели не говорят и опаньки- ковид. Теперь остальные члены семьи заболели, а анализ у контактных никто не взял.

16.10.2020 17:24
- гость -

Даже не смешно. О какой госпитализации он говорит?

16.10.2020 17:26
Вано

Мурашко Попову персонально это сообщил? А то заезжий не в теме как всегда

16.10.2020 17:29
Гость

Если эту формулу взять за основу, то думаю в АК надо ещё 500+ коек оборудованных кислородом и 100 ИВЛ

16.10.2020 17:32
Алекс

То есть за 7 полных месяцев коронабезумия заразилось 1,37 миллиона человек, а это целых 0,934% населения страны. Предлагаю всем задуматься

16.10.2020 17:38
гость

если амбулаторное лечение не помогает в течение трех дней

А если скорая не приезжает в течение трех дней?

16.10.2020 17:43
Гость

16.10.2020 17:32
Алекс
Вот когда попадёшь в число 0,934%-тогда и подумаешь. Если время будет.

16.10.2020 17:44
гость

За 7 месяцев конобезумия не сделано ничего, в итоге сейчас скорая помощь в Барнауле едет к пациенту 3 дня. И это еще похоже не предел. Предлагаю всем задуматься

16.10.2020 17:54
almas

Не стоит ходить в поликлинику, а тем более в больницу, если ты не болен.
Чтобы узнать, болен ли ты, позвони на горячую линию, и они пришлют кого-нибудь проверить тебя. А может и нет. По их усмотрению.
Если ты думаешь, что заболел, ты не должен идти к врачу, можешь всех заразить. Позвони врачу по телефону и скажи, что у тебя за болезнь, он возможно вышлет тебе рецепт на лекарства по электронной почте ...

16.10.2020 18:04
- гость -

16.10.2020 17:32
Алекс

Так в статистику никто не попадает. у нас человек 60 заразилось сразу. Человека два только тест смогли сделать. я сегодня антитела сделал - показало что переболел и есть иммунитет.

16.10.2020 18:22
- гость -

Что, прям сегодня сдал и тут же результат? Скажите где так быстро ИФА делают?

16.10.2020 18:23
almas

В Питере родственник сдавал тест на вирус:
1 Выдали Результат исследования, в котором указано, что подтверждено заражение - PHK SARS-CoV-2. Попал в официальный отчет о количестве заболевших.
2 Через три дня повторно сдает. Ответ, извините, результат утерян. В какие отчеты попал, непонятно.
3 Сдает вновь. Результат заражения не подтвердился. В какую статистику теперь попадает?

16.10.2020 18:34
- гость -

16.10.2020 18:22
- гость -

Вчера сдал сегодня получил. 1200 руб кровь из вены.

16.10.2020 19:03
Я

Да анализ крови вообще не о чем не говорит!!! Зачем вы его сдаете, не понятно. На нас просто деньги делают.

16.10.2020 19:06
- гость -

Вранье-вчера в больнице был с потерей нюха вкуса и температурой. Тест делать отказали-у них указание... Больничный лист коекак выдавил... И мне теперь до лампочки-заражу кого или не заражу. Тест не сделали значит здоров.

16.10.2020 19:12
Димон

Вообще прикольный перец
он не от мира сего полюбасу)

немудрено что такие проблемы со здравоохранением у нас....

16.10.2020 19:20
- гость -

16.10.2020 19:03
Я

ну это зря

Результат Показатели антител Что означает
1 IgM — меньше 1
IgG — меньше 1

Тест отрицательный. Пациент не контактировал с коронавирусом или болел COVID-19, но в достаточном количестве антитела не образовались.

2 IgM — 1 и больше
IgG — любое значение

Т. н. стадия иммунологического ответа на коронавирус. То есть пациент еще болен или выздоравливает.

3 IgM — меньше 1
IgG — 10 и больше

Пациент контактировал с вирусом: болел ранее или, возможно, является его носителем.

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