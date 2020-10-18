Рабочая группа депутатов Барнаульской городской думы (БГД) предложила предоставить малоимущим горожанам компенсацию расходов на уплату имущественного налога. Льготу могут получить собственники квартир и комнат с кадастровой стоимостью до 2 млн рублей. Максимальная экономия не превысит 1000 рублей. Предложение рассмотрят на заседании БГД в конце октября.
Вернем не больше половины
С 2020 года все регионы России перешли на имущественный налог для физлиц, рассчитанный по кадастровой стоимости. Алтайский край и региональная столица в частности сделали это одними из последних. В октябре 2019-го Барнаульская дума приняла решение установить налоговую ставку в размере 0,3%. Эта величина действует для жилых объектов и гаражей. Коэффициент 0,3% – максимально возможное значение, предусмотренное законом.
Чтобы рассчитать сумму налога, необходимо кадастровую стоимость умножить на ставку налога (0,3). По закону каждый собственник жилья имеет право на налоговый вычет: для квартиры – на 20 кв. м, для дома – на 50 кв. м, для комнаты – на 10 кв. м.
Новая система начисления налога на имущество будет вводиться постепенно, чтобы сгладить разницу между прежними и новыми платежами. В первый год будет действовать понижающий коэффициент в 20%, во второй – 40%, в третий – 60%. И только на четвертый год собственники должны будут заплатить полную сумму налога – в Алтайском крае это случится в 2024 году.
Платить за недвижимость с использованием нового коэффициента 0,3 барнаульцы станут с 2021 года.
Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева предполагала еще в прошлом году, что ставку в 0,3% пересмотрят до 1 октября 2020 года. Однако из-за сложностей в экономике, которые вызваны последствиями пандемии, делать этого не стали.
Прямо никто из депутатов об этом не говорит, однако такое решение напрашивалось, исходя из логики происходящего в стране и крае. В предыдущем месяце народные избранники внесли корректировки в бюджет города. Из-за пандемии гордума пересмотрела параметры главного финансового документа. В частности, экономить пришлось на спорте, ЖКХ и культуре. Из-за пандемии город недополучит почти 400 млн рублей.
"На исполнение бюджета значительно повлияла пандемия. Сокращение налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в объеме 397 млн рублей", – заявила на сентябрьском заседании БГД председатель финансового комитета мэрии Надежда Тиньгаева.
Учитывая негативное влияние коронавируса, отказываться от максимальной ставки имущественного налога барнаульские депутаты не стали. Это грозило дополнительными потерями для и без того "исхудавшей" казны. Однако избранники пошли на частичный компромисс и подготовили предложение установить дифференцированные ставки налога в отношении недвижимости, пригодной для проживания.
Так, рабочая группа предложила предоставить компенсацию по уплате налога для малоимущих граждан, владеющих квартирами и комнатами с кадастровой стоимостью до 2 млн рублей. Компенсация может быть в размере 50% от суммы платежа, но не более 1000 рублей.
"Принятие решения по компенсациям – это первый шаг. В дальнейшем мы будем проводить анализ, появится статистика, которая поможет нам скорректировать ситуацию", – цитирует сайт БГД председателя комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Андрея Солодилова.
Предположительно на следующей неделе инициативу рабочей группы по компенсации для малоимущих рассмотрят на заседании профильного думского комитета. В случае положительного решения вопрос о налоговых льготах могут внести в повестку ближайшего заседания городской думы. Оно намечено на 30 октября.
Почему опять максималка?
В 2019 году решение установить максимальную величину коэффициента в 0,3% депутаты приняли в связи с отсутствием в крае на тот момент налоговой базы. Дело в том, что оценку недвижимости утвердили только в ноябре, а решение по ставке, согласно бюджетному законодательству, необходимо было принять в октябре, отмечает заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов.
Депутат БГД Евгений Носенко говорит, что пока не было четкой информации о кадастровой стоимости всей недвижимости, устанавливать минимально возможный коэффициент в 0,1% казалось рискованно: "Определить налоговую нагрузку граждан не представлялось возможным. В связи с чем ставку установили строго по Налоговому кодексу РФ".
Не все депутаты тогда приветствовали это решение. Представитель КПРФ Елена Хрусталева указывала, что в Новосибирске коэффициент составляет 0,2%. В Барнауле же, который уступает по зарплате соседям из столицы СФО, можно было ограничиться на первый год и 0,1%, а дальше уже корректировать величину, полагает коммунистка.
Юрий Ряполов на высказывания коллеги ответил, что сравнивать Новосибирск и Барнаул нельзя. В бюджете сибирской столицы доля поступлений от налогов на имущество физлиц невелика, чего нельзя сказать о бюджете Барнаула.
Также как и Барнаул, максимальную налоговую ставку установили такие города, как Кемерово и Омск: здесь также действует коэффициент, равный 0,3%.
Что достанется бюджету
Введение высокой налоговой ставки депутаты в свое время оправдывали рекордными поступлениями в бюджет Барнаула. Народные избранники подсчитали, что город сможет получить дополнительно около 800 млн рублей, или 5% от всех запланированных доходов.
Из суммы 800 млн примерно 250 млн заплатят в качестве налога собственники квартир в домах, построенных после 2012 года. Поскольку их объекты не имели инвентаризационной стоимости, то эти барнаульцы раньше налог не платили вовсе. С введением новой системы уведомления придут и им. Новый порядок вовлечет в налоговый оборот дополнительно 52 тысячи объектов.
Как уточняет у себя в Facebook руководитель фракции "Справедливая Россия" в БГД Оксана Молодых, решение, принятое в прошлом октябре (установить максимальную ставку в 0,3%, – прим. ред.), носило компромиссный характер: "Представители всех депутатских объединений почти сразу обозначили необходимость снижения ставки для значительной части жилого фонда". Молодых изначально считала более оптимальным введение дифференцированной, а не максимальной ставки.
"Конечно, нужно отметить, что и с учетом предельной ставки очень многие жители города станут платить меньше. Предыдущий метод никуда не годился", – сообщила депутат.
До 2020 года налог на имущество граждан начислялся по его инвентаризационной стоимости, которую в Алтайском крае последний раз пересматривали в 2012 году. Как правило, инвентаризационная стоимость недвижимости не имела ничего общего с рыночной. Новый способ исчисления максимально приближен к реальности, говорят в налоговой службе.
В свою очередь, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Андрей Солодилов в 2019 году отмечал, что переход к применению кадастровой стоимости – это требование федерального законодательства: "Он направлен на восстановление равенства в налогообложении: использовании более объективной базы для расчета налога и вовлечения в налоговый оборот новостроек.
Кадастровую оценку проводят раз в пять лет. В 2019 году в Алтайском крае она затронула квартиры, индивидуальные домовладения, комнаты, гаражи и иные нежилые объекты.
Не согласна с выводами коллег-депутатов представитель от ЛДПР Кристина Юстус. По ее мнению, говорить однозначно о том, выиграют или нет горожане благодаря новым правилам, преждевременно: "По выборочным данным мы видим существенное снижение нагрузки владельцев индивидуальных жилых домов. По квартирам и комнатам ситуация разная. У одних снижение, у других – рост".
Более объективную оценку нововведению можно будет дать только в следующем году, когда барнаульцы получат налоговые уведомления с конкретными суммами, подлежащими уплате.
Не забывайте про ковид
Введение новой повышенной ставки налога на имущество пришлось для барнаульцев совсем не вовремя. Год назад никто и предположить не мог о возникновении коронавируса и проблемах, которые он спровоцировал во всех сферах жизни.
В условиях социально-экономического кризиса, потери работы и снижения доходов у части горожан уплата налогов не станет для них первоочередным приоритетом. Чтобы не лишать бюджет миллионов рублей из-за "уклонистов", народным избранникам в будущем, возможно, стоит проявить гибкость (например, ввести дополнительные льготы) и политическое чутье.
"Печально, но рабочая группа не смогла найти путь к дифференцированным ставкам в зависимости от кадастровой стоимости. Не хватает, на мой взгляд, политической воли муниципальной власти отказаться от настоятельных рекомендаций сверху установить ставку по максимуму", – подвела итог дискуссии вокруг имущественного налога депутат БГД Оксана Молодых.
Комментарии
Спасибо! Разбогатеем...!
Нищий регион с большими ставками налога и коммунальными платежами.Спасибо местным депутатам за "заботу"
Логика антинародная!
Денег взять негде, поэтому обдерем нищих граждан!
У депутатов из ЕР совсем совести нет. Они готовы с нищего населения три шкуры содрать. Предлагаю всем коли они к нам пятой точкой повернулись и нам также себя вести, и всем дружно не платить налог.
Материальная помощь семьям с детьми - назад в казну!
Купил жилье за свои, коммуналка, содержание - это понятно, но за что ежегодно мы платим этот налог. Почему? Кому? Что он даёт конкретно собственнику жилплощади? За личное имущество всю жизнь платить. Это гений придумал. Предлагаю ввести налог на обувь.. Носишь второй сезон, будь добрый, отнести продавцу 0,3 процента от рыночной стоимости. Продавцы пальто, курток, шуб.. А ещё мебели, бытовой техники..
Предлагаю ввести налог на обувь..
В России могут ввести утилизационный сбор на обувь. Идею нового налога прорабатывают сейчас в Минпромторге. Вопрос о целесообразности этого налога будет рассмотрен на заседании правительства 20 ноября.
Минпромторг взялся за разработку «налога на тапочки» после поручения президента РФ Владимира Путина, пишет «Российская газета». В сентябре Путину пожаловались на недобросовестных поставщиков обуви в Российском союзе кожевников и обувщиков. Там отметили, что до 80% обувного рынка России сегодня занимает импортная продукция, при этом 65% — это всевозможные синтетические заменители обуви по цене 4,5 доллара за пару, писала «Национальная служба новостей».
В Минпромторге считают, что решить вопрос по утилизационному сбору в отношении обуви можно за счет маркировки продукции. «Каждый участник рынка будет учтен и, соответственно, не сможет уклониться от уплаты утилизационного сбора. В данной ситуации как раз может быть успешно применен механизм ФНС России, когда маркировка будет строго привязана к уплате утилизационного сбора», — считают в ведомстве. Таким образом, каждый раз при покупке обуви россияне будут вносить налог на ее утилизацию.
Посчитал по ставке 0,3 налог на свою квартиру: сейчас плачу по 8000 руб., по новой ставке получается 12000 руб. Спасибо огромное депутатам, дай Бог Вам здоровья и всего хорошего..........
Нищебродский регион, низкая рождаемость, высокая миграция, максимальные ставки по земельным и имущественным налогам
Честно, нифига не понял, что за налоговый вычет? Это стоимость 20 кв.м. нквартиры не будет облагаться налогом, или как при покупке надо заявление и вернут всего лишь 13% НДФЛ с этой стоимости? Про понижающий коэффицент вообще ребус, в первый год 20%, в третий 60%, т.е. с годами скидка возрастет, и % это в математике далеко не коэффициент? Может все таки в первый год понижающий коэффициент 0,2, в третий 0,6???
Да поймите вы, перед руководством стоИт непростая задача сократить население Барнаула и Алтайского края в идеале до нуля. На этой территории должен быть безлюдный природный заповедник, куда туристы из стран золотого миллиарда смогут приезжать за отдыхом и впечатлениями. Для этого и непростая ситуация с медициной, и максимальные налоги, и прочие наши "радости жизни".
18.10.2020 10:36
- гость -
Это прямо чиполлино!..
18.10.2020 10:24
- гость - Аккуратней с мыслями вслух, а то ведь УСЛЫШАТ!!!!!!!!!!!!!!!
В заголовке ошибка, должно быть так:
"Ставку не снизим, но льготы не дадим".
В заголовке ошибка
Это точно. Должно быть: - барнаульские путаны, состоящие в партии "Единая Россия" и их коллеги по цеху
Регион с самой низкой з/п и максимальной ставкой налога. Что тут скажешь? Дикари заправляют страной.
Сидишь в ипотечной кабале, переплачиваешь проценты. Ещё и 10 000 отдай налог???? Да с какого перепугу то???? Потому что новостройка будь добр заплати. Слов нет
Продолжайте дальше за едроссов голосовать, они скоро налог на здоровые почки введут.
Депутат Максимова из ЕР предложила приравнять садоводов к фермерам и брать налоги по полной.
Наши депутаты самые большие враги народа.
У меня налоги выросли в два раза из-за того, что наследство после смерти матери получил, квартиру на павлике стоимостью 440 тыс руб. Подавитесь твари жирные.
Не. Не подавятся
квартиру на павлике стоимостью 440 тыс руб. Ошибка или в слове квартира или в стоимости