В Алтайском крае уволили школьного повара, из-за которого дети ели "просрочку"

Школьного повара из села Зудилово Первомайского района уволили после заявлений родителей о просроченных продуктах и отравлениях детей некачественными блюдами.
Как рассказала директор образовательного учреждения в разговоре с ИА "Банкфакс", сотрудница в столовой больше не работает. Кроме того, она заявила о недостоверности информации об отравлениях детей.
Ранее amic.ru сообщал, что СУ СКР Алтайского края организовало доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что родители учащихся пожаловались на просроченное питание в столовой. Следователь опросит родителей и администрацию учреждения, чтобы выяснить все обстоятельства о ненадлежащей организации школьного питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал бесплатное горячее питание в алтайских школах. Бывший главный санврач России заострил внимание на жалобах родителей школьников на то, что детям якобы не дают мясо.
Комментарии
а повар при чем? он покупал продукты?
Директрису почему не взяли за жабры?
Тут все просто Вы утверждаете, что продукты качественные --Да--Ешь.
Повара уволили, надо было еще техничку уволить, она же пол в столовой мыла, значит тоже причастна!
Да я давно предлогала кормить этих детей свежей осетриной, а директор не хочет.