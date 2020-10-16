В Алтайском крае уволили школьного повара, из-за которого дети ели "просрочку"

Школьного повара из села Зудилово Первомайского района уволили после заявлений родителей о просроченных продуктах и отравлениях детей некачественными блюдами.

Как рассказала директор образовательного учреждения в разговоре с ИА "Банкфакс", сотрудница в столовой больше не работает. Кроме того, она заявила о недостоверности информации об отравлениях детей.

Ранее amic.ru сообщал, что СУ СКР Алтайского края организовало доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что родители учащихся пожаловались на просроченное питание в столовой. Следователь опросит родителей и администрацию учреждения, чтобы выяснить все обстоятельства о ненадлежащей организации школьного питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал бесплатное горячее питание в алтайских школах. Бывший главный санврач России заострил внимание на жалобах родителей школьников на то, что детям якобы не дают мясо.