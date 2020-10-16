Федеральная антимонопольная служба установила предельную цену лекарства от коронавируса "Фавипиравир" в размере 6,8 тысячи рублей.
Решение об установке цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармацевтической промышленности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Таким образом, максимальная стоимость препарата может составить 6875 рублей за 50 таблеток с учетом НДС.
Как ранее сообщил amic.ru, 9 октября в государственной сети "Аптеки Алтая" появился отечественный препарат для лечения COVID-19 на основе "Фавипиравира" – "Коронавир". Всего в регион поступило 20 упаковок лекарства, каждая из которых стоит 12 705 рублей (50 таблеток).
Комментарии
Ну, заживём...
Нет никакого лекарства. Это фуфломецин.
Ух ты!
Жись опередила мечту!
Всего-навсего 6,8 тыр. за чудодейственное!
С утреца побежу.
Пипец, меньше конечно, чем было, но это на одного человека, а если нужно на семью, то это уже 21, с нашими зарплатами это ппц. Понятно в Москве им может и норм такая цена, ,так как зарплаты намного выше наших .
Озолотятся фармацевты на горе людском.