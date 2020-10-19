Что делать, если вас домогается начальник. Инфографика

Проблема харассмента на работе довольно распространена. Но если в мире уже придуманы эффективные инструменты, которые помогают охладить пыл обидчика и защитить права работника, то в России об этой проблеме заговорили относительно недавно. И до сих пор многие не знают и не понимают, как избавиться от назойливых знаков внимания начальника (или начальницы), как защитить себя и можно ли привлечь к ответственности обидчика. Скажем сразу, в России наказать за домогательства сложно, но все-таки можно. И инфографика, которую подготовили специалисты проекта plus-one.ru, подскажет, как это можно сделать.