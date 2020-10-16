Сделка между "Тинькофф Банком" и "Яндексом" сорвалась

Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил, что лично принял решение разорвать сделку, в рамках которой "Яндекс" планировал купить весь акционерный капитал TCS Group – головной компании "Тинькофф Банка".

Как сообщает РБК, 16 октября Тиньков разослал всем сотрудникам письмо с заявлением об отмене возможной сделки.

"Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. "Тинькофф" не продается ни Яндексу ни МТС", – написал директор банка.

Кроме того, Тиньков пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит "Яндекс", а также отметил, что "их потребители не любят", хотя "они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка".

В свою очередь, управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худаверян объяснил, что Тиньков постоянно выдвигал новые требования к сделке и в результате сам отказался от продажи.

Тем временем акции обеих компаний начали резко падать. Как пишет ТАСС, на 12:07 МСК акции "Яндекса" упали на 4,1%. Показатели TCS Group на тот же момент снизились на 5%.