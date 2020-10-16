В Алтайском селе приступили к ремонту систем теплоснабжения

В алтайском селе Санниково приступили к капитальному ремонту теплоснабжения и водообеспечения.

В рамках заключенного с подрядчиком контракта специалисты заменят сети тепло- и горячего водоснабжения в микрорайоне Центральном от котельной до многоквартирных жилых домов № 60, 40/1, 40/2 и установят отдельное теплообменное оборудование для подачи горячего водоснабжения.

В ближайшее время на объекты поступит котельное оборудование и трубы. На данный момент подрядчики начали демонтаж старого оборудования в котельной, срок выполнения работ по контракту – декабрь этого года.

Для повышения надежности коммунальных систем Первомайского района из бюджета Алтайского края выделили 25 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.