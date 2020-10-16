В Алтайском селе приступили к ремонту систем теплоснабжения

В алтайском селе Санниково приступили к капитальному ремонту теплоснабжения и водообеспечения.
В рамках заключенного с подрядчиком контракта специалисты заменят сети тепло- и горячего водоснабжения в микрорайоне Центральном от котельной до многоквартирных жилых домов № 60, 40/1, 40/2 и установят отдельное теплообменное оборудование для подачи горячего водоснабжения.
В ближайшее время на объекты поступит котельное оборудование и трубы. На данный момент подрядчики начали демонтаж старого оборудования в котельной, срок выполнения работ по контракту – декабрь этого года.
Для повышения надежности коммунальных систем Первомайского района из бюджета Алтайского края выделили 25 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Комментарии
Учитывая наступление холодов, сделают быстро ,но не факт что качественно. В любом случае - лучше поздно чем никогда.
Любому свободомыслящему гражданину ясно,что сделать-то сделают,но через самое непродолжительное время в сетях обнаружатся подтекания,свищи и прорывы,оборудование начнёт выходить из строя,резко возрастут случаи затопления подвалов.Заездят аварийные команды и начнётся копка бульдозерами и лопатами.Куда Россия катится?
Любому свободомыслящему гражданину ясно...
++++++++++++++
Свободомыслие то - с какого бокУ ?
Любому свободомыслящему гражданину ясно...
++++++++++++++
Свободомыслие то - с какого бокУ ?
Свобомыслящий или свободномыслящий, я в этих словах действительно путаюсь.Уж не обессудьте гражданин Калибр:привык я к слову "либераст",но надо бы от него потихоньку отходить.