Правительство РФ выделило более 35 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Правительство РФ выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млн рублей для выплат пособий по безработице.

Средства поступят до конца 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный Минтрудом проект распоряжения кабмина. Распределение дополнительного объема выплат безработным осуществлено на основании заявок региональных властей. Сам размер адресных перечислений не раскрывается.

В документе отмечено, что на данный момент на социальные выплаты безработным предусмотрено более 165 млрд рублей, а на 12 октября израсходовано 92% от этой суммы – более 152 млрд рублей.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин объявил о введении в качестве меры поддержки доплаты безработным по 3 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.