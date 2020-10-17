Ученые назвали фактор, повышающий вероятность смерти от ковида

Последовательное заражение гриппом и коронавирусом в шесть раз повышает вероятность летального исхода, сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли британские ученые из Ливерпульского университета, проведя серию опытов на мышах.

Одну группа грызунов заразили только COVID-19, в то время как другую – сначала гриппом, а затем коронавирусной инфекцией.

Смертность во второй группе оказалась в шесть раз выше, чем в первой. Исследователи объяснили это тем, что одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции и усиливает негативное влияние на организм.

Как ранее писал amic.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что течение COVID-19 у пациентов в существенной степени зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности.

По его словам, существуют люди, у которых даже не развивается СПИД, и те, кто особенно уязвим к обычным вирусным инфекциям. Доктор отметил, что молодые пациенты умирают именно из-за такого рода генных мутаций.