Такой день. Пикет против роста цен на проезд и массовое ДТП в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 октября. Без коронавируса.

Барнаульцы вышли на пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Студенты с плакатами разместились рядом с кинотеатром "Мир" в центре краевой столицы. Еще одна акция параллельно должна была пройти на Потоке.

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае за неделю выросла на 15%. С 5 по 11 октября в регионе вирусными инфекциями заболели 26,2 тысячи человек. Случаев гриппа не зафиксировано, зато активно ведется вакцинация против него. Бесплатно прививки поставили почти 800 тысяч человек (34,5% населения).

Три автомобиля столкнулись в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийской. От удара один из них опрокинулся на крышу. Его водитель пострадал. Мужчину с травмами увезла бригада скорой помощи.

"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда. Алтайским футболистам удалось реализовать пенальти, а их соперникам – нет. Даже удаление игрока не помешало барнаульцам довести матч до победы со счетом 1:0.

Глава Алтайского края Виктор Томенко готовит письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с призывом пересмотреть статус Алтайского края как региона с большой угрозой землетрясений. В краевом Минстрое уверены, что регион просто перепутали с Республикой Алтай. В качестве аргументов приводятся несколько нестыковок представленной аргументации в пользу высокой сейсмичности и реальной ситуации в Алтайском крае.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников рассказал о бюджете на 2021 год. Планируется, что доходы составят 106,6 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 112,4 млрд рублей. Из этого следует, что дефицит составит 5,8 млрд рублей. Это соответствует действующему законодательству.

Полицейские задержали мужчину, который ножом нанес повреждения машине барнаульца. Сумму ущерба оценили в 66,4 тысячи рублей. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом отомстил любовнику жены.