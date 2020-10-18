Холодно и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 октября

В Алтайском крае в конце недели установится холодная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

18 октября днем температура воздуха составит от +10°C до +15°C (местами – от +5°C) с похолоданием к вечеру, в Барнауле – от +10°C до +12°C. Это на пять градусов холоднее, чем в субботу. Временами дожди.

Ветер юго-западный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 20 м/с.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Как отметил Тишковец, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.