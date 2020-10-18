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Новости

Россия отстала от стран Европы по продолжительности здоровой жизни

, ИА "Амител"
РФ замкнула соответствующий рейтинг
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Результаты исследования "Глобальное бремя болезней" показали, что в России самая низкая в Европе продолжительность здоровой жизни, сообщает британский журнал The Lancet.

Для составления рейтинга исследователи высчитывали, сколько лет жизни население стран теряет из-за потери здоровья или инвалидности.

Полученные результаты отнимают от средней продолжительности жизни. В результате выяснилось, что население РФ живет здоровой жизнью в среднем 63,7 года. Это ниже, чем у всех европейских стран.

Эксперты объясняют такие результаты вредными привычками, которые приводят к появлению болезней, а также неправильным питанием и низкой физической активностью.

Лидером рейтинга стала Исландия. Средняя продолжительность здоровой жизни в ней составила 71,9 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.10.2020 08:14
CALIBR

Эксперты объясняют такие результаты вредными привычками, которые приводят к появлению болезней, а также неправильным питанием и низкой физической активностью.
++++++++++++
Не трожьте наше фсё, не лезьте в наши скрепы !

18.10.2020 08:28
могиканин

а че,повышение пенсионного возраста не помогло?дольше жить не стали?

18.10.2020 08:29
- гость -

Хосподя! Кто-нибудь знал о существовании журнала Ланцет?

18.10.2020 08:38
- гость -

цитата из статьи The Lancet, на которую Амик ссылается

"Последний постпереходный этап—это когда рождаемость ниже смертности, а естественный прирост населения отрицателен, как это наблюдается в Японии, Италии и России"

18.10.2020 08:41
тю!

Так в евространы понаехали здоровенькие африканцы и активно размножаются... чо сравнивать!

18.10.2020 08:42
CALIBR

18.10.2020 08:29
- гость -
Хосподя! Кто-нибудь знал о существовании журнала Ланцет?
+++++++++++++
Чем вас не устраивает методика , по которой озвучены результаты исследования ?

18.10.2020 08:47
- гость -

Так в евространы понаехали здоровенькие африканцы и активно размножаются... чо сравнивать!

В РФ, конечно, никто с канзасских гор и средней азии здоровенький не понаехал. Ты дойди до миграционки - глянь чекак

18.10.2020 08:59
CALIBR

18.10.2020 08:41
тю!
Так в евространы понаехали здоровенькие африканцы и активно размножаются... чо сравнивать!
+++++++++++++
В моём сопливом детстве,тютюкин , деревенский пастух имел семь детей и хибару о двух комнатах и кухне, а мой одноклассник по средней школе, работал на заводе отнюдь не директором, а простым рабочим,нажил на двоих с супругой десять детей и в 2001 году,благодаря её сестре ,жившей в Америке, слинял туда от нищеты рубцовской беспросветности,причём младшему пацану было 4 года...
Не жалеет. Все дети получили образование и работу.
А ты говоришь африканцы. Африканцы и в Африке множатся как кролики,несмотря на нищету.
Сам - то почему отлыниваешь от почётной обязанности отечественного производителя ?

18.10.2020 09:32
тю!

Сам - то почему отлыниваешь от почётной обязанности отечественного производителя ?

Две взрослых дочери, внук и две внучки.

18.10.2020 09:46
CALIBR

18.10.2020 09:32
тю!
+++++++++++++
Мало,тютюкин, мало - сработал в минус. Настоящий патриот квасной бочки ,для воспроизводства себе подобных обязан иметь четырёх детей, ибо один ребёнок- не ребёнок, два ребёнка- половина ребёнка, ну и далее - по возрастающей.
Из-за таких как ты безответственных отечественных производителей и тощает Россия титульным народом.

18.10.2020 09:55
тю!

Калибру

Ну-ну! Твой-то квасной патриот, настрогавши, весь выводок в чужую страну утащил!

18.10.2020 10:03
- гость -

Поддерживают в пиндостане рабочий класс.Дай бог после грядущих событий там его положение стало ещё лучше.

18.10.2020 10:12
Вова, плешивый карлик.

Эксперты объясняют такие результаты вредными привычками? Серьезно? А чем они объясняют колбасу из канцерогенной химии, шприцованное мясо, молочные продукты из пальмового масла? Чем они объясняют, что у нас в отличии от Европы ТЭЦ на угле работают, а транспорт на солярке?

18.10.2020 10:16
- гость -

Ну чтоб оплатить 10-рым детям образование в пиндостане придётся банки грабить,удачно уворачиваясь от пуль.

18.10.2020 10:19
Плешивому

Полагаете, гамбургеры полезнее?

18.10.2020 10:25
- гость -

Есть хороший жизненный американский фильм "Любой ценой".

18.10.2020 10:27
Гы

Помнится, в девяностые, после тотального дефицита открылись первые супермаркеты, полные заманчивой зарубежной жрачки! Маргарин этот Rama появился, всякие сникерсы-мрикерсы... Купили как-то импортное печенье в ярких красивых упаковках. А на даче одну печенюшку случайно в мангал уронили... Так она ЗАГОРЕЛАСЬ! Попробовали другие поджечь - горели ярким пламенем. Больше на красивые упаковки не поддались. Как и на эту заморскую еду.

18.10.2020 10:58
- гость -

18.10.2020 10:27
Гы

Химию надо было в школе учить, а не гыгыкать. Углеводы с жирами и должны отлично гореть, сахарная пудра так вообще взорваться может.

18.10.2020 11:02
- гость -

А на даче одну печенюшку случайно в мангал уронили... Так она ЗАГОРЕЛАСЬ

Горит практически все при определенных условиях. А при наличии масла в составе горит тем более. Вы как с химией в школе дружили?

18.10.2020 11:04
CALIBR

18.10.2020 09:55
тю!
Ну-ну! Твой-то квасной патриот, настрогавши, весь выводок в чужую страну утащил!
+++++++++++++
Спинным мозгом чувствую , что писалО тю рода женского( или среднего), ну да ладно .)))

Если вы в курсе о моём сыне, то должны быть и в курсе , что это не тот случай из ряда соловьёвых, брилёвых, исинбаевых, и прочих "лжероссийских патриотов" . Уезжал по работе , в настоящее время семья в Москве, сам пакует чемоданы, чтобы вернуться в Россию и поделиться накопленным опытом. Собственно, в этом заключалась цель его работы за рубежом.
* в нас с ним нет "квасного патриотизма", как вы пишете- есть здоровое понимание проблем и стремление к совершенству.
** враньё на голубом глазу - одно из наихудших качеств гнилого патриотизма , пример которого вы сейчас наглядно продемонстрировали.

18.10.2020 11:05
гость

Россия отстала от стран Европы по продолжительности здоровой жизни

Скорая не успевает

18.10.2020 11:06
гость

Три дня скорая помощь едет, такая и продолжительность жизни

18.10.2020 11:13
- гость -

Углеводы с жирами и должны отлично гореть

И вонять расплавленной пластмассой?

18.10.2020 11:32
- гость -

Это уже не диагноз - это приговор!!
Как же отреагировал борец за права журавлей-стерхов на эту ужасную статистику? Да очень просто!
Увеличил пенсионный возраст! Чтобы мужчины в России тупо умирали раньше, чем выйдут на пенсию. Зачем им пенсия на том свете!? Там пусть их обслуживает бюджет небесной канцелярии. И оттуда все эти несостоявшиеся пенсионеры уже не помешают Владимиру Путину грести, развлекаться с журавлями и искать греческие ночные горшки на морском дне.

18.10.2020 11:43
пу ын

за время оптимизации было закрыто 2/3 больниц и сокращено медработников в итоге они сейчас получают около 15 тысяч рублей, теперь лечить ковид 19 негде и некому, за то омоновцы и прочие садисты получают от 70 тысяч и выше.
это все о том какое государство мы строим.

18.10.2020 12:22
- гость -

и тут дбл всех построил и откалибровал

18.10.2020 12:36
*****

12:22 ты типа из подворотни шавкой тявкнул?

18.10.2020 12:57
- гость -

а мой одноклассник по средней школе, работал на заводе отнюдь не директором, а простым рабочим,нажил на двоих с супругой десять детей и в 2001 году,благодаря её сестре ,жившей в Америке, слинял туда от нищеты рубцовской беспросветности,причём младшему пацану было 4 года...
Не жалеет. Все дети получили образование и работу.
---------------------
а у меня друг тут вырастил 7 детей. домина, 3 авто (старые не продает - внуки развлекаются, когда приезжают). 2 коровки - свое молоко, творог и тп.
диетические кролики, куры. огород без ГМО и химии.
Сам жизни радуется и у детей крепкие семьи.

ее сестры не было - и все получилось.

18.10.2020 13:00
- гость -

а еще друг в америке есть.
70 лет, а ипотеку еще на 60% выплатил. Пашет и без пенсионной реформы.
так и придется до смерти пахать.
Пенсия будет 1500, а за налоги и коммуналку, страховку придется 900 отдавать.
а на 600 не разжируешь

18.10.2020 13:08
Пионер

а еще друг в америке есть.
70 лет

Здесь и этого может не быть - работяги мрут как мухи до 60

18.10.2020 13:20
CALIBR

То то
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Об этом свидетельствует фотография, которую девушка в понедельник, 13 марта, выложила на своей странице в Instagram.

«Самый красивый оттенок зеленого, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США», — добавила Дрокова, уроженка Тамбова.

Судя по геотегу, снимок был сделан в международном аэропорту Сан-Франциско.

Мария Дрокова стала членом «Наших» в 2005 году. За несколько лет она сделала карьеру в движении и перебралась в Москву. Девушка прославилась тем, что в 2009 году в ходе форума на Селигере поцеловала Владимира Путина, занимавшего тогда пост главы российского правительства, отмечает «Росбалт». За год до этого она удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

18.10.2020 13:25
- гость -

На самом деле виноват Вова, плешивый карлик.

18.10.2020 14:49
- гость -

А у моего знакомого сначала дочка,потом сынок улетели в сша.Через какое-то время сынок пишет из океана:"Папа,вышли 3 тысячи долларов.Твой кормилец Вася."Отец выслал(он раньше водителем в москве работал,денег прикопил).Сейчас лежит дома параличом разбит (два инсульта заработал).

18.10.2020 15:39
гость

обнуленный нас 20 лет с колен поднимал, вот и до поднимался

18.10.2020 16:01
- гость -

14:49
- гость -
А у моего знакомого сначала дочка,потом сынок улетели в сша.Через какое-то время сынок пишет
--------------
Настало время очешуительных историй.

18.10.2020 17:48
гость


- гость -
А у моего знакомого сначала дочка,потом сынок улетели в сша.Через какое-то время сынок пишет из океана:"Папа,вышли 3 тысячи долларов.Т
----------------
Сочиняешь, как пескоструй деда Вовы

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