Россия отстала от стран Европы по продолжительности здоровой жизни

Результаты исследования "Глобальное бремя болезней" показали, что в России самая низкая в Европе продолжительность здоровой жизни, сообщает британский журнал The Lancet.

Для составления рейтинга исследователи высчитывали, сколько лет жизни население стран теряет из-за потери здоровья или инвалидности.

Полученные результаты отнимают от средней продолжительности жизни. В результате выяснилось, что население РФ живет здоровой жизнью в среднем 63,7 года. Это ниже, чем у всех европейских стран.

Эксперты объясняют такие результаты вредными привычками, которые приводят к появлению болезней, а также неправильным питанием и низкой физической активностью.

Лидером рейтинга стала Исландия. Средняя продолжительность здоровой жизни в ней составила 71,9 года.