В Китае живой коронавирус нашли на упаковке замороженной рыбы

Живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться, обнаружен на упаковке замороженных продуктов в Китае. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В сообщении центра говорится, что в ходе расследования новой вспышки COVID, вирус был обнаружен на упаковке импортной замороженной трески. По мнению специалистов, это подтверждает, что новый тип коронавирусной инфекции может сохраняться на предметах длительное время, несмотря на окружающие условия.

Отмечается, что случаев заражения от замороженной продукции пока не зафиксировано и эксперты оценивают шансы такого способа инфицирования как крайне низкий.