В Китае живой коронавирус нашли на упаковке замороженной рыбы

Живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться, обнаружен на упаковке замороженных продуктов в Китае. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
В сообщении центра говорится, что в ходе расследования новой вспышки COVID, вирус был обнаружен на упаковке импортной замороженной трески. По мнению специалистов, это подтверждает, что новый тип коронавирусной инфекции может сохраняться на предметах длительное время, несмотря на окружающие условия.
Отмечается, что случаев заражения от замороженной продукции пока не зафиксировано и эксперты оценивают шансы такого способа инфицирования как крайне низкий.
Комментарии
Китай молодцы. Но им теперь сидеть закуклившись до тех пор, пока не проведут тотальную вакцинацию населения.
Иначе ни туризма своих граждан, ни туристов из-за рубежа, ни деловых перемещений
А! А-а-а-а!
Это рыбий грипп!
Они это скрывали от нас!
Мы все умрём.
Уничтожайте аквариумы.
А Ольга Громыко предупреждала о рыбьем гриппе .
Грузчик накашлял на упаковку.
Неуважаемые журналисты! Ваша задача, я так понимаю, как можно сильнее запугать народ. Гореть вам в геене огненной.
И больнички в очередях благодаря только вам. Наорд довели до истерии, что после каждого чиха ковид мерещится
18.10.2020 17:02
гость
Неуважаемые журналисты! Ваша задача, я так понимаю, как можно сильнее запугать народ. Гореть вам в геене огненной.
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А ты что такой пугливый? Надо принимать меры предосторожности, зачем при этом в истерике-то биться? Не надо облизывать упаковки замороженными продуктами, вот и все. Там, кроме вируса, еще много чего нализать можно.