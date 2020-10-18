СК отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака

Следственный комитет отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, который представляет интересы семьи погибшего.
"Руководитель Следственного управления СК РФ по Челябинской области отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Теперь доследственная проверка началась снова, и, по идее, в течение 30 дней следователи должны будут принять решение возбудить уголовное дело или нет", – сказал юрист.
Напомним, что тело Марцинкевича нашли в одиночной камере СИЗО 16 сентября. По предварительным данным, травмы он нанес себе сам, но семья Максима с этим не согласна.
Комментарии
Да, еще подождать дней 30, чтобы все видео в системах видеонаблюдения точно затерлось, свидетелей запрятать, да виновным сделать алиби
Странное решение - они решили на служащих фсин дело завести - не по понятиям это...
решили на служащих фсин дело завести
Заводят не так уж редко, вот только доказать что то не реально, ФСИНовцы прожженные, без чести и совести, закрытая система, свидетели какие надо из числа зеков, круговая порука.
Если человек не хотел умирать, а вдруг объявляют самоубийство, то убийство 100%. А доводы мусаров, что испугался нового срока, смешны. Пока живешь, есть надежда на пересмотр дела, на амнистию, на помилование, на побег, на революцию и т.д.
Ошибка Тесака, что убежал на Кубу, откуда его выдали, надо было на Украину бежать или в Грузию, или в Прибалтику, Англию,Аргентину.