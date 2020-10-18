СК отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака

Следственный комитет отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, который представляет интересы семьи погибшего.

"Руководитель Следственного управления СК РФ по Челябинской области отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Теперь доследственная проверка началась снова, и, по идее, в течение 30 дней следователи должны будут принять решение возбудить уголовное дело или нет", – сказал юрист.

Напомним, что тело Марцинкевича нашли в одиночной камере СИЗО 16 сентября. По предварительным данным, травмы он нанес себе сам, но семья Максима с этим не согласна.