В Барнауле дорожники отремонтировали улицу только наполовину

Жители переулка Дрокина в сообществе Barnaul22 пожаловались на работу дорожников. Полотно на их улице проложили только наполовину, а вторую половину разбили спецтехникой.
Ремонт начали несколько дней назад, но асфальт положили не до конца улицы. В комитете по дорожному хозяйству жильцам сообщили, что так задумано по проекту, пишет автор поста. Однако разгребли улицу намного дальше.
"Была собственными силами сделана площадка под машину, в итоге нагребли земли и сделали яму, теперь там скапливается вода и детям с соседней улицы теперь не пройти в школу", – пишет местная жительница.
Она добавила, что обратилась в комитет по дорожному хозяйству, но пока ситуацию никак не исправили.
Комментарии
Этот принцип называется: "и так сойдет", который испокон веков широко используется на просторах нашей страны. Надо отметить, что сделанное по принципу "и так сойдёт" иногда, странным образом, почему-то функционирует и работает дольше, чем по принципу "сделанное на совесть"
А мне думается, что асфальтировать улицы и переулки, где в три часа проезжает одна машина бесхозяйственно. Кроме того, на таких улочках жители привыкли относиться к проезжей части, как к собственному двору, и если после асфальтировки там начинают ездить машины с разрешёнными 60 км, начинается вой - ах, детей подавят, ах, шум, ах, пыль. Яркий пример - Жасминная. Так что, свои дворы делайте за свой счёт, а кривоулки можно щебёнкой засыпать и грейдернуть, для трёх автомобилей достаточно. У нас далеко не все улицы с интенсивностью сотни машин в час и не все дворы, где проживают также сотни, заасфальтированы, как положено.
Да не то слово. Проклял, что инициировал ремонт на Дрокина. Началось все с лужи перед школой. А закончилось ремонтом. Все время стоял над душой, и пытался донести, что если не срезать 10 сантимов около перекрестка лужа останется. Бесполезно. Закатали асфальтом. Теперь около меня две шикарных лужи.
16:51, ни чего не попутал, про ул. Жасминную??? Она городская.
18.10.2020 18:44
Шатал Труба
16:51, ни чего не попутал, про ул. Жасминную??? Она городская.
ОН не попутал Жасминная 2а