В Барнауле дорожники отремонтировали улицу только наполовину

Жители переулка Дрокина в сообществе Barnaul22 пожаловались на работу дорожников. Полотно на их улице проложили только наполовину, а вторую половину разбили спецтехникой.

Ремонт начали несколько дней назад, но асфальт положили не до конца улицы. В комитете по дорожному хозяйству жильцам сообщили, что так задумано по проекту, пишет автор поста. Однако разгребли улицу намного дальше.

"Была собственными силами сделана площадка под машину, в итоге нагребли земли и сделали яму, теперь там скапливается вода и детям с соседней улицы теперь не пройти в школу", – пишет местная жительница.

Она добавила, что обратилась в комитет по дорожному хозяйству, но пока ситуацию никак не исправили.