На Оби из-за столкновения двух барж в реку пролилась нефть

В Томской области неподалеку от села Каргасок на реке Обь столкнулись две баржи – из одной в реку пролилась нефть.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, порыв ветра оторвал пустое судно от причала в затоне и оно поплыло по воде. В результате баржа столкнулась с барком, груженным емкостями с нефтью.

От удара в одном из баков образовалась пробоина, и содержимое пролилось в реку. По предварительным данным, жертв и пострадавших от инцидента нет. Экстренные службы локализовали разлив, на месте организован сбор нефтепродуктов из воды. Как отмечают в прокуратуре, серьезной угрозы экологии на данный момент нет.