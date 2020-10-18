Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать тиннитус – звон и шум в ушах. Симптом может грозить полной потерей слуха.

Как объяснили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха, такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. Эксперты отмечают, что данный вопрос требует исследования, поскольку проблемы со слухом необходимо выявлять оперативно.

Специалисты описали случай заражения коронавирусом 45-летнего мужчины. Он проходил лечение в госпитале, а через неделю после выписки заметил шум в левом ухе и внезапную потерю слуха.

Такие же случаи были зафиксированы и в других странах, а первый медики описали в апреле. При этом ученые подчеркивают, что тиннитус сам по себе не говорит о заражении COVID-19 и нередко связан с другими заболеваниями, пишет Express.