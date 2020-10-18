В Горном Алтае продолжаются съемки военной драмы "Бансу"

Фото: Barnaul22

В Горном Алтае продолжаются съемки военного фильма "Бансу" от Павла Костомарова.

Часть картины снимают на Телецком озере. Команда уже успела поработать в Кош-Агачском районе, после чего посетила Улаганский район для планов возле Мертвого озера и водопада Атуркол на берегу Башкауса, сообщает паблик Barnaul 22.

Как ранее писал amic.ru, режиссер сериалов "Эпидемия" и "Чернобыль. Зона отчуждения" Павел Костомаров снимет военную драму по повести Ильи Бояшова "Бансу" на Алтае.

В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м году на Аляске. Советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Однако приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные – как советские, так и американские.