Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что образовательный процесс на территории России продолжится, несмотря на закрытие на карантин по коронавирусу около 100 школ по всей стране.

Как рассказал Кравцов в интервью ТАСС, противоэпидемические меры разнятся от региона к региону в зависимости от обстановки. При этом глобального карантина в школах правительство вводить не собирается, вместо этого региональные власти могут сами закрывать образовательные учреждения, вводить ограничения или переносить каникулы.

Также Кравцов отметил, что учителей, которые отказываются от прививок от COVID-19, увольнять не будут.

Как ранее сообщил amic.ru, девять школ Алтайского края досрочно ушли на осенние каникулы. Как объяснил глава Минобрнауки региона Максим Костенко, соответствующее решение учреждения могут принять, если более 30% учителей находятся на больничном.