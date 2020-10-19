Астероид размером с холодильник может упасть на Землю перед выборами в США

Земле грозит столкновение с астероидом размером с холодильник за день до выборов президента в США, которые состоятся 3 ноября.

По словам американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона, космический камень приближается к планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час. Коснуться Земли он может уже 2 ноября.

При этом ученый отметил, что астероид не настолько огромен, чтобы представлять хоть какую-то опасность. Он выразил мнение, что если конец света и наступит в этом году, то произойдет это не по вине вселенной, пишет РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, в начале октября в Мексике упал крупный метеорит. Произошедшее попало на видео.