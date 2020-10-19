В Алтайском крае мужчина на моторной лодке поплыл по Оби и пропал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Местный житель отплыл от берега Оби на моторной лодке в районе села Усть-Чарышская Пристань и с тех пор его никто не видел, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Транспортное средство в ходе поисковых работ обнаружили в 1,5 километрах от села Вяткино. Владельца лодки ищут до сих пор.

Из-за неблагоприятной погоды поиски приходится чередовать с временем отдыха до момента, когда порывы ветра стихают.

В поисках задействовали семь спасателей, плавсредство и еще две единицы техники. Кроме того, на место происшествия направили специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова.

В ведомстве обращают внимание, что это далеко не первое происшествие с владельцами моторных лодок. Так, при опрокидывании лодки в акватории Оби в Павловском районе пропал один из четырех людей, находившихся в ней. Поиски результатов не дали.

В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. В частности, не следует отправляться в плавание по водоему в плохую погоду или состоянии алкогольного опьянения.