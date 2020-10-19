В РАН рассказали, когда снизится число заразившихся коронавирусом

Спад числа заразившихся коронавирусом следует ожидать зимой, однако весной количество случаев COVID-19 может вновь возрасти. Об этом рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

"Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина", – отметил ученый в интервью "Парламентской газете".

Пальцев добавил, что закрытие театров, магазинов и кафе на фоне роста числа заразившихся станет "крайней мерой" для России. А вот от массовых мероприятий следует отказаться. Кроме того, особую важность имеет усиление надзора за соблюдением мер профилактики, полагает специалист.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить россиянам отдыхать за рубежом. По мнению парламентария, решение возобновить турпоток в южные страны было преждевременным, поскольку это стало причиной второй волны COVID-19.

По последним данным, в России насчитывается почти 1,4 млн случаев COVID-19 и более 24 тысяч смертей.