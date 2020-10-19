35-летний бийчанин украл велосипед у пенсионера

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда у пенсионера в Бийске, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

Пожилой мужчина отправился в магазин, и пока он делал покупки, злоумышленник забрал оставленное без присмотра транспортное средство.

Когда к 35-летнему бийчанину пришли полицейские, он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело.

Правоохранители напоминают населению, что велосипеды следует хранить в надежных местах.

"Парковать велосипед, даже на непродолжительное время, надо с использованием противоугонных цепей или прочных тросов, и лучше в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть", – уточнили в полиции.

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