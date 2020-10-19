Жителя Барнаула задержали за хранение марихуаны

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 38-летнего жителя Барнаула. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков.

"В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у барнаульца вещество растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое средство является наркотиком – марихуаной, общей массой 338 граммов", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный пояснил, что дикорастущую коноплю он собирал на окраине города для собственного употребления.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.