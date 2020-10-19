В Барнауле началось голосование за благоустройство территорий

Жителей краевой столицы приглашают принять участие в интернет-голосовании, чтобы выбрать общественные территории, которые должны благоустроить в первую очередь по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула".

С 19 октября до 8:00 2 ноября каждый может сделать свой выбор, проголосовав за один или несколько (до шести) из 41 предложенного объекта.

Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться через аккаунт на "Госуслугах". Еще до принятия решения можно посмотреть, за какие объекты голосует большинство.

Так, к моменту публикации лидирует Сиреневый бульвар, набравший 9,53% голосов. Ближайшие его преследователи – парк "Юбилейный" (7,12%), Мизюлинская роща (6.76%) и набережная речного вокзала (6,39%).