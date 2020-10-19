Эксперт объяснил, почему опасно сохранять номера в телефоне как "мама" и "папа"

Поскольку на мобильном телефоне хранится большое количество персональных данных, крайне важно соблюдать простые правила безопасности. В частности, не стоит указывать в адресной книге близких людей с упоминанием степени родства – например, "мама" или "папа". Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет", – заявил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Со слов Миронова, нередко это сообщение может выглядеть подобным образом: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит". И уже после этого злоумышленники смогут похитить деньги у родных. При этом предлоги могут быть самыми разными: ДТП, задержание полицией, несуществующие долги и компрометирующая информация, которая может быть уничтожена только после отправки крупной суммы денег.

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