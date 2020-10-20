Продажи и психология. На Алтае пройдет онлайн-конференция по интернет-маркетингу

В Алтайском крае 18 и 19 ноября 2020 года пройдет 6-я Сибирская онлайн-конференция "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат". Мероприятие организуют компания Obuv Rossii Conference и клуб интернет-маркетинга "Сибирь". Конференция впервые состоится в онлайн-формате и соберет более 200 специалистов сферы e-commerce со всей Сибири.

На конференции выступят эксперты из ведущих федеральных и региональных компаний, таких как Goods.ru, eLama, AG Deltaplan, Insales, Retail Rocket, iConText Group, Travelpayouts, Criteo, "Суши-мастер" и других. Максим Иванов, сооснователь Digital-агентства "Дело Тонкое", вместе с Еленой Макотой, директором по развитию маркетингового агентства White Surface, проведут мастер-класс на тему: "Совмещаем маркетинг и психологию – три простых инструмента для двойного роста онлайн-продаж".

"Распространенная ошибка, которую допускают многие компании при продвижении онлайн, – это отсутствие подготовительного этапа. Во-первых, надо выявить приоритетные сегменты аудитории, и это совсем не про пол, возраст и интересы. Во-вторых, найти психологический архетип бренда, чтобы он не был "скучным". И, в-третьих, правильно сформировать офферы для рекламных каналов. Так реклама будет выделяться из однообразных объявлений", – рассказывает Максим Иванов.



В первый день мероприятия, 18 ноября, спикеры поделятся кейсами и инструментами для развития регионального бизнеса, расскажут о трендах на рынке, новых стратегиях и подходах в управлении, перспективных сервисах и возможностях, которые помогут повысить digital эффективность. А 19 ноября пройдут мастер-классы на такие темы, как проведение анализа конкурентов в поисковой выдаче своими руками, инструменты для роста онлайн-продаж, правильные подходы к созданию видео для бизнеса и правовые аспекты интернет-маркетинга, которые важно понимать бизнесу.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. По промокоду AMIC участники получат скидку 10% на билет.

По вопросам спикерства:

+7 383 280 80 26 (вн. 1203) – Наталья Паули

По вопросам инфопартнерства и партнерства:

+7 383 280 80 26 (вн. 1202) – Дарья Зотова

+7 383 280 80 26 (вн. 6044) – Наталья Суханова

E-mail: em@orconf.ru