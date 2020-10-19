Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театре

Российская актриса Кристина Асмус озвучила размер зарплаты в Московском драматическом театре им. Ермоловой, в котором она работает восемь лет.

Беседуя с подписчиками в Instagram, артистка отметила, что ее заработок в театре не достигает даже 22 тысяч рублей в месяц. При этом ради репетиций и спектаклей ей часто приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами.

Однако Асмус заверила, что деньги она никогда не ставила на первое место, а финансовый вопрос всегда обсуждает в последнюю очередь.

Ранее Асмус на вопрос о желании сняться в порно ответила отрицательно, подчеркнув, что стесняется раздеваться перед камерой.