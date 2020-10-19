Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театре

Российская актриса Кристина Асмус озвучила размер зарплаты в Московском драматическом театре им. Ермоловой, в котором она работает восемь лет.
Беседуя с подписчиками в Instagram, артистка отметила, что ее заработок в театре не достигает даже 22 тысяч рублей в месяц. При этом ради репетиций и спектаклей ей часто приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами.
Однако Асмус заверила, что деньги она никогда не ставила на первое место, а финансовый вопрос всегда обсуждает в последнюю очередь.
Ранее Асмус на вопрос о желании сняться в порно ответила отрицательно, подчеркнув, что стесняется раздеваться перед камерой.
Комментарии
При этом ради репетиций и спектаклей ей часто приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами.----ДА ЕЙ НИКТО И НЕ ПРЕДЛАГАЛ....
Расскажите лучше, что с таблетками в аптеках.
Чейта много асмус в последнее время
В театре не работают, в театре - служат.
Ну стесняться-то стесняется.А всё-таки:она будет сниматься голой в кино или она не будет сниматься голой в кино?
В кино задорого пелоткой сверкает
Кто это?
зарплата соответствует "таланту".
Ну потому что в театре не зарабатывают, а служат.
Ну потому что в театре не зарабатывают, а служат.
это все актерский пафос. Служат в армии
так заявлении и пишут: "Прошу принять на службу"?