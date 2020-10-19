Минздрав: все умершие от ковида в Алтайском крае знали, чем они болеют

В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе, заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова во время онлайн-брифинга 19 октября.

"Таких случаев мы не знаем. В любом случае у нас люди обращаются, люди напуганы, люди болеют, – констатировала Переладова. – На сегодняшний день, конечно, мы видим высокую обращаемость в первичное звено (в поликлиники), мы видим прекрасно, что и скорая помощь постоянно работает на вызовах, работают неотложные службы медицинской помощи и, вероятнее всего, это связано с большим информационным потоком – много и часто мы освещаем".

Ранее amic.ru писал, что за сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 653. В 307 из них причиной стал COVID-19.