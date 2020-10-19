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Новости

Минздрав: все умершие от ковида в Алтайском крае знали, чем они болеют

, ИА "Амител"
Главный эпидемиолог региона подчеркнула, что случаев "неведения" нет
Ирина Переладова / Фото: скриншот из видео

Ирина Переладова / Фото: скриншот из видео

В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе, заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова во время онлайн-брифинга 19 октября.

"Таких случаев мы не знаем. В любом случае у нас люди обращаются, люди напуганы, люди болеют, – констатировала Переладова. – На сегодняшний день, конечно, мы видим высокую обращаемость в первичное звено (в поликлиники), мы видим прекрасно, что и скорая помощь постоянно работает на вызовах, работают неотложные службы медицинской помощи и, вероятнее всего, это связано с большим информационным потоком – много и часто мы освещаем".

Ранее amic.ru писал, что за сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 653. В 307 из них причиной стал COVID-19.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.10.2020 13:59
- гость -

гнать сцаными тряпками

19.10.2020 14:04
Как то так

Всегда удивлялся умением чиновников говорить много , долго, ни о чём.

19.10.2020 14:06
- гость -

В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе----ОБРАДОВАЛИ...ВЫЛЕЧИЛИ БЫ ЛУЧШЕ

19.10.2020 14:08
Гость

Какое достижение минздрава! Никто не умер в неведенье.

19.10.2020 14:09
- гость -

Т. е. люди обращаются в поликлиники, в скорую помощь, в неотложные службы медицинской помощи из за большого информационного потока ?
Это так считает главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края ?
ЛЮДИ РЕАЛЬНО БОЛЕЮТ И НУЖДАЮТСЯ В МЕД ПОМОЩИ , КОТОРУЮ ГАРАНТИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!!!

19.10.2020 14:10
- гость -

Статья в Москву поехала. Совсем обнаглели

19.10.2020 14:15
Злая гостья

Потрясающее отсутствие логического мышления. Так в больницах лежат из-за большого информационного потока? Остановите Землю, я сойду.

19.10.2020 14:16
Гость

Следуя её логике-зачем тогда вскрытие? Заранее ведь всё "поставили".

19.10.2020 14:17
- гость -

В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе

А минзрав об этом знает или скрывает?

19.10.2020 14:33
- гость -

, который бы умер, не зная о своем диагнозе

всмысле? а если умер и через день пришел положительный тест, явно умерший уже и не узнает

19.10.2020 14:42
- гость -

-У Вас-ковид, прощайте! - Можно и так в известность ставить.

19.10.2020 14:43
- гость -

огромная благодарность амику, что показали лицо этой переладовой))
мамадорохая)))

19.10.2020 14:44
- гость -

много и часто мы освещаем".


бггг
надо молчать, умнее будете выглядеть

19.10.2020 14:45
Alex1976

Сначала зашугали народ своими информационными потоками, народ ломанулся в поликлиники, здоровый и не очень, на выходе имеем ухудшение эпидемиологической обстановки. Ах да забыл, еще и лекарства забыли подвезти на склады.

19.10.2020 14:46
- гость -

это связано с большим информационным потоком – много и часто мы освещаем

аплодисменты...

19.10.2020 14:53
гость

им от этого легче было?

19.10.2020 14:59
гость

интересно у нее в кабинете большой портрет путина висит?

19.10.2020 15:03
- гость -

Врачебная этика традиционно успешно побеждает преступную халатность

19.10.2020 15:09
гость 22

а вы не забыли, что с 01 октября в России ввели обязательную маркировку лекарств? не лежат ли все необходимые сейчас лекарства на региональных распределительных складах, в ожидании своей очереди на маркировку с занесением в банк данных? Я уже ничему не удивлюсь...

19.10.2020 15:12
SV

Если они такие всезнающие - зачем вскрытия?

19.10.2020 15:34
Гость

Позор и тихий ужас, это самое пристойное, что приходит на ум. Не считайте людей глупыми, ведь Вы одна из них! Уже готовы всё с себя спихнуть! Пока бедные заболевшие до вас дозвонятся, достучатся, проверятся, сто раз умереть могут в неведении. Это относится к вам, управленцам, которые так плохо организовали работу в крае. Врачи, тоже бедные, вымотанные с такой нагрузкой. А Вам бы лишь бы статистика была хорошая, и, главное,, якобы, не зависящая от Вас

19.10.2020 15:43
- гость -

видимо, бункерный не хочет тонуть один - тащит на дно всю свою свиту

19.10.2020 15:51
Гость

От ковида в больнице лечат арбидолом, а если ты ложился по другой болезни,а нашли ковид, будешь лежать пару недель,пока отрицат. тест не получат,а только потом,если не умрёшь от ковида или сопутст.болезни,то будут эту болезнь лечить.Здоровья всем

19.10.2020 15:56
гость Z

Власти обвиняют людей в несоблюдении санитарных противоэпидемических правил ( не соблюдение масочного режима), тем временем медперсонал в поликлиниках города Барнаула рекомендуют больным, с подтвержденным коронавирусом, прийти на прием к врачу в поликлинику. А контактного ребенка порекомендовали отправить в образовательное учреждение. И только в случае проявления у него симптомов ОРВИ, обратиться в поликлинику.

19.10.2020 16:00
- гость -

...не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе...

А лучше бы наоборот - не знал о диагнозе и был бы жив.

19.10.2020 19:07
gorca

Где взяли эту тетку?Вид странный,речь не развита,мысли её наводят на подозрение о психическом заболевании.

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