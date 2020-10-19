Минздрав: все умершие от ковида в Алтайском крае знали, чем они болеют

В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе, заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова во время онлайн-брифинга 19 октября.
"Таких случаев мы не знаем. В любом случае у нас люди обращаются, люди напуганы, люди болеют, – констатировала Переладова. – На сегодняшний день, конечно, мы видим высокую обращаемость в первичное звено (в поликлиники), мы видим прекрасно, что и скорая помощь постоянно работает на вызовах, работают неотложные службы медицинской помощи и, вероятнее всего, это связано с большим информационным потоком – много и часто мы освещаем".
Ранее amic.ru писал, что за сутки в регионе скончались еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 653. В 307 из них причиной стал COVID-19.
Комментарии
гнать сцаными тряпками
Всегда удивлялся умением чиновников говорить много , долго, ни о чём.
В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе----ОБРАДОВАЛИ...ВЫЛЕЧИЛИ БЫ ЛУЧШЕ
Какое достижение минздрава! Никто не умер в неведенье.
Т. е. люди обращаются в поликлиники, в скорую помощь, в неотложные службы медицинской помощи из за большого информационного потока ?
Это так считает главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края ?
ЛЮДИ РЕАЛЬНО БОЛЕЮТ И НУЖДАЮТСЯ В МЕД ПОМОЩИ , КОТОРУЮ ГАРАНТИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!!!
Статья в Москву поехала. Совсем обнаглели
Потрясающее отсутствие логического мышления. Так в больницах лежат из-за большого информационного потока? Остановите Землю, я сойду.
Следуя её логике-зачем тогда вскрытие? Заранее ведь всё "поставили".
В Алтайском крае не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе
А минзрав об этом знает или скрывает?
, который бы умер, не зная о своем диагнозе
всмысле? а если умер и через день пришел положительный тест, явно умерший уже и не узнает
-У Вас-ковид, прощайте! - Можно и так в известность ставить.
огромная благодарность амику, что показали лицо этой переладовой))
мамадорохая)))
много и часто мы освещаем".
бггг
надо молчать, умнее будете выглядеть
Сначала зашугали народ своими информационными потоками, народ ломанулся в поликлиники, здоровый и не очень, на выходе имеем ухудшение эпидемиологической обстановки. Ах да забыл, еще и лекарства забыли подвезти на склады.
это связано с большим информационным потоком – много и часто мы освещаем
аплодисменты...
им от этого легче было?
интересно у нее в кабинете большой портрет путина висит?
Врачебная этика традиционно успешно побеждает преступную халатность
а вы не забыли, что с 01 октября в России ввели обязательную маркировку лекарств? не лежат ли все необходимые сейчас лекарства на региональных распределительных складах, в ожидании своей очереди на маркировку с занесением в банк данных? Я уже ничему не удивлюсь...
Если они такие всезнающие - зачем вскрытия?
Позор и тихий ужас, это самое пристойное, что приходит на ум. Не считайте людей глупыми, ведь Вы одна из них! Уже готовы всё с себя спихнуть! Пока бедные заболевшие до вас дозвонятся, достучатся, проверятся, сто раз умереть могут в неведении. Это относится к вам, управленцам, которые так плохо организовали работу в крае. Врачи, тоже бедные, вымотанные с такой нагрузкой. А Вам бы лишь бы статистика была хорошая, и, главное,, якобы, не зависящая от Вас
видимо, бункерный не хочет тонуть один - тащит на дно всю свою свиту
От ковида в больнице лечат арбидолом, а если ты ложился по другой болезни,а нашли ковид, будешь лежать пару недель,пока отрицат. тест не получат,а только потом,если не умрёшь от ковида или сопутст.болезни,то будут эту болезнь лечить.Здоровья всем
Власти обвиняют людей в несоблюдении санитарных противоэпидемических правил ( не соблюдение масочного режима), тем временем медперсонал в поликлиниках города Барнаула рекомендуют больным, с подтвержденным коронавирусом, прийти на прием к врачу в поликлинику. А контактного ребенка порекомендовали отправить в образовательное учреждение. И только в случае проявления у него симптомов ОРВИ, обратиться в поликлинику.
...не было ни одного человека с коронавирусом, который бы умер, не зная о своем диагнозе...
А лучше бы наоборот - не знал о диагнозе и был бы жив.
Где взяли эту тетку?Вид странный,речь не развита,мысли её наводят на подозрение о психическом заболевании.