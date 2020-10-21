Деньги нового поколения. Что нужно знать современному человеку о биткоине

Еще несколько лет назад криптовалюта казалась чем-то неизведанным. Но сейчас для многих это удобный способ зарабатывать не выходя из дома. С помощью "крипты" увеличить свой капитал можно даже с небольшой начальной суммы. Рассмотрим, как работает цифровой актив на примере биткоина.

Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины. С тех пор биткоин считают одной из самых удобных цифровых валют:

Он имеет выгодный расчет и, в отличие от номинальных валют – доллара, рубля, евро, – не зависит от всемирной биржи. Является максимально прозрачным. Система хранит и надежно защищает каждое движение средств. Биткоин не облагают налогами и не отслеживают госорганы. Приставы не арестуют биткоин-счета, налоговая служба не доберется до этих денег.

Поэтому биткоин – это безопасно и очень удобно. Его можно конвертировать в любую другую онлайн-валюту, выигрывая на разнице курсов, а потом выводить, например, в рубли или доллары.

Но у биткоина есть и определенные недостатки. Несмотря на то, что криптовалюте уже десять лет, использовать ее для оплаты товаров и услуг пока затруднительно. Некоторые магазины уже принимают биткоины к оплате, но большинство компаний все еще не работают с этим активом. Это связано с тем, что многие предприятия опасаются принимать биткоин из-за децентрализованного характера его сети.

Кроме этого, скорость операций на платформе криптовалюты существенно ниже, чем у традиционных платежных систем Visa и PayPal. Решить эту проблему можно только увеличением масштабируемости блокчейн-сети. А пока компаниям выгодно работать с обычной валютой

Если вы собрались изучить биткоин, следует знать, что к нему нужно относиться с таким же вниманием, как и к обычному кошельку, а в некоторых случаях – еще более внимательно. Биткоин позволяет обменивать деньги иным способом, нежели с обычными банками. Поэтому необходимо выделить время, чтобы разобраться, прежде чем использовать криптовалюту для каких-либо серьезных транзакций. Также нужно учитывать, что это все еще экспериментальная новая валюта, которая находится в активной разработке. За ее курсом необходимо постоянно следить, например, через сайт https://cryptonisation.ru/kurs-bitcoin-k-dollaru-segodnya-online/. И хотя она становится все менее экспериментальной по мере того как растет ее популярность, следует все же иметь в виду, что биткоин использует ранее не применявшиеся принципы. Соответственно, будущее этой валюты непредсказуемо.