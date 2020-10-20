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Спортивный характер. Что делает новый Mitsubishi Pajero Sport надежным и управляемым

, ИА "Амител"
Внедорожник уверенно чувствует себя и на узких городских улицах, и на тесных парковках, и в густом лесу, и на осеннем бездорожье

Внушительный размер, просторный салон и вместительный багажник, отличный обзор, легкость в управлении и электронные помощники для парковки и безопасного вождения – это все про Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. По трассе с ветерком, по бездорожью напролом прокатился радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Внедорожник для тест-драйва предоставил Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае.

Экстерьер

Такого красавца (особенно когда он в черном цвете) видно издалека. Узнаваемый стиль Dynamic Shield отлично вписался в габариты рамного внедорожника, делая его еще более масштабным и мощным.

Плавные и при этом дерзкие изгибы кузова подчеркнуты яркими и долговечными светодиодными технологиями головного света и дневных ходовых огней, смелым и выразительным дизайном светодиодных задних фонарей.

А удобные алюминиевые боковые подножки и 18-дюймовые легкосплавные диски добавляют автомобилю еще большей брутальности.

Проходимость

Вся эта внушительность не заканчивается внешним видом.

На трассе он ведет себя по всем правилам комфортного внедорожника: быстро разгоняется, быстро и плавно тормозит. При этом в салоне никаких посторонних шумов. Только благородный рык мотора.

На загородной дороге это все тот же комфортный внедорожник: мелкие кочки просто проглатываются, а серьезные ямы проезжаешь, не беспокоясь за бампер или подножки, на крутые подъемы забираешься, не сбавляя ход. И никакой морской болезни.

Не пришлось беспокоиться и когда во время тест-драйва автомобиль по колено застрял в осенней грязи (заехали туда специально, чтобы, что называется, все попробовать). Чтобы выбраться, пришлось потратить немного времени. Ровно столько, чтобы переключить систему Super Select 4WD в полный привод. Pajero Sport выехал без каких-либо усилий.

Автомобиль приятно радует своей проходимостью. Отдельно отметим высокий дорожный просвет (218 мм), угол въезда (30 градусов) и глубину преодолеваемого брода (700 мм). В помощь водителю в обновленном салоне есть специальная кнопка для бездорожья, при котором Mitsubishi сам будет выбирать комфортную скорость, исходя из дорожного покрытия. Отличный вариант для любителей маршрутов на пересеченной местности.

Но и в городе он ведет себя очень достойно. При радиусе разворота всего 5,6 метра (привет узким парковкам и проездам), высоком клиренсе и легкой управляемости он еще и практически вкруг оснащен системой парктроников. Камеры на бамперах есть не только спереди и сзади, как у большинства авто такого типа, но и по бокам, чтобы не дать вам зацепить металлическую урну или небольшое ограждение. В боковых зеркалах расположены индикаторы слепых зон, которые помогут при перестроении. Так же в автомобиле есть системы кругового обзора, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения и другие возможности сделать ваше вождение максимально безопасным.

Чтобы движение такого здоровяка было легким и при разгоне на трассе, и при подъеме в гору, на выбор есть два двигателя. Дизельный объемом 2,4 литра дает мощность в 181 л.с. А трехлитровый бензиновый – 209 л.с. Но ни один из них не расстроит владельца тратами на топливо. Средний заявленный расход – всего 8 литров на 100 км. Отчасти это заслуга автоматической коробки передач, в которой восемь ступеней.

Интерьер

Pajero Sport и внутри красавец. Просторный салон отделан современными, высококачественными и приятными на ощупь материалами. Удобные, мягкие, грамотно спрофилированные кресла с боковыми упорами и длинным сиденьем созданы для дальних путешествий. Расстояния между водительскими и пассажирскими местами позволяет ехать с комфортом даже большой компанией. А вместительный багажник даст возможность взять все необходимое для отдыха. Если же вы отправляетесь путешествовать вдвоем, то сможете использовать багажник, сложив задний ряд кресел, как спальное место.

Простая и удобная приборная панель дает легкость управления. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль. А также мультимедийная система Mitsubishi Connect, которая позволит быстро и легко подключить любой электронный девайс и сделать поездку еще более приятной.

Несмотря на внедорожный характер и внушительные размеры автомобиля, по городу передвигаться не составляет никаких проблем. А рамная конструкция кузова Mitsubishi Pajero Sport позволяет автомобилю демонстрировать невероятную прочность и надежность при любых условиях эксплуатации. Производитель дает заводскую гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега.

Приходите знакомиться с Pajero Sport и лично оценить все его преимущества в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Сейчас и до конца октября на популярный внедорожник действует специальная цена от 2 474 000 рублей и выгода до 200 000 рублей.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.10.2020 по 30.10.2020 г. Не является офертой. Скидка до 200 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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