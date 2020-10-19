"Извините, что я еще жив 2". Алтайский писатель рассказал о попытках вызвать врача

Известный алтайский писатель Анатолий Кирилин продолжил свой рассказ о том, как ему потребовалась помощь врача, а также сообщил, с чем столкнулись его знакомые при смерти родственника с коронавирусом.

Пост, как и предыдущий, опубликован на странице писателя в Facebook. Цитируем текст без сокращений (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Должен же я закончить (продолжить) свою ковидную историю. Первая часть закончилась тем, что я, пожелавший сдать тест на ковид и отвергнутый своей поликлиникой, все-таки сдал анализ после вмешательства министра (моего, ведомственного). Спасибо министру, но, понятное дело, к каждому болезному министра не приставишь.

Проходит два дня – ковид подтвердился. По телефону сообщили результат и сказали, что теперь надо звонить в свою районную поликлинику. Ну, здравствуй, родная. Час дозванивался, дозвонился. Так и так, ковид у меня, подтвержденный. – И что вы хотите? – Задумался. А не спросить ли пиццу с грибами? – Так сказали, что надо доктора на дом вызывать. – А какие у вас симптомы? – Перечислил. – А-а, так вам лечение нужно, не так ли? – Вот не вру, ей-Богу, именно такой диалог. – Хорошо, записываю вас, ждите доктора.

Жду. День прождал, два. На третий звоню. – Хорошо, мы записываем за вами повторный вызов. Еще день прошел. Четвертый пошел. Нету доктора. Что-то принимаю, на что-то надеюсь. Принимаю вслепую, может, доктор придет, подправит...

Звонят знакомы, друзья, советы раздают. У большинства схожие ситуации, то есть не могут пробиться ни к анализам, ни к врачам, сами лечатся. Аптеки города в силу этого опустошены. Берут уже не то, что надо, а то, что есть.

Всякого наслушался в эти дни по телефону, но один разговор просто потряс. Звонит мой врач совсем из другой области медицины. Сама на больничном, но признали просто ОРВИ и выписывают на работу. А на работе, где врачей катастрофически не хватает, говорят: без теста на ковид (понятно, с отрицательным результатом) не приходи. А доктор не знает, где сдать анализ, она здесь – как все!

Тем временем муж ее, пролежав дома с температурой, не поддался никаким лечениям и угодил таки в больницу с ковидной двухсторонней пневмонией и с поражением 50% легких. Сейчас лечится в стационаре.

А тем временем (сказка о потерянном времени!) от ковида умирает двоюродная сестра доктора сорока пяти лет от роду. Горе в семье... А тело не знают, как и когда похоронить. Морг не справляется, он может принять определенное число человек, а число умерших превышает его возможности в разы. Ну, чем не итальянский сценарий марта-апреля! Умершие-то где дожидаются? В подвале, на бетонном полу? Им, конечно, уже все равно, да вот родственникам не по себе. Интересно, говорит потерявший веру и силы доктор, что там напишут в свидетельстве о смерти?...

Я упростил ситуацию до телеграфного изложения. Представьте, что там, в этой отдельно взятой семье медработника происходит. А что в других? Наверно, все вы наслушались изрядное число подобных историй, НЕ СОМНЕВАЮСЬ.

Господа власть! Вы не хотите панику поднимать, разжигать страсти и ажиотаж? Так делайте что-нибудь!"