Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране пока что остается непростой.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой. Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения – тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями", – приводит слова премьера сайт кабмина.

Также Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Сегодня в России выявили 15 982 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 1,4 млн заболевших коронавирусом и 24 тысяч смертей. Выздоровели за весь период более миллиона пациентов.