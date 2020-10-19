Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране пока что остается непростой.
"Ситуация с коронавирусом остается непростой. Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения – тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями", – приводит слова премьера сайт кабмина.
Также Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение уже подписано.
Сегодня в России выявили 15 982 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 1,4 млн заболевших коронавирусом и 24 тысяч смертей. Выздоровели за весь период более миллиона пациентов.
Комментарии
Это, как в той басне - лиса журавля кашей кормила. Размазал кашку по тарелочке, кушай журавушка.
А работающих когда поддержит государство?
Больных когда поддержит государство? Своевременный прием в больницах, и лекарства, хотя бы в аптеках