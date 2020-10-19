В Алтайском крае отмечают трехкратный рост заболеваемости взрослых ОРВИ

Среди взрослого населения Алтайского края произошел практически трехкратный рост заболеваемости ОРВИ, заявил на заседании регионального правительства министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Как уточняет пресс-служба правительства Алтайского края, при этом с учетом детей прирост оказывается не таким высоким: в регионе – 88%, а в Барнауле – 83%.

Для того чтобы снизить влияние эпидемиологической обстановки на качество медицинского обслуживания в регионе ведется создание и развитие кол-центров в поликлиниках.

По словам краевого министра здравоохранения, это поможет части заболевшим проконсультироваться со специалистами в дистанционном формате.