Анна Попова назвала условие сохранения очного формата в вузах

Обучение в российских вузах не придется переводить в дистанционный формат, если все студенты и преподаватели будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия", – приводит слова Поповой "Российская газета".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом и смертности. Однако там уверены, что ситуация находится под контролем.

За последние сутки в России выявили 15 982 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 1,4 млн заболевших коронавирусом и 24 тысяч смертей. Выздоровели за весь период более миллиона пациентов.