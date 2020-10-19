Песков рассказал о повышенном спросе на российскую вакцину от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" активно продвигается на мировом рынке и пользуется большим спросом.

"Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, продвижением вакцины в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций, и действуют он весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, что первая вакцина "Спутник V" была разработана центром имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. При этом первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.