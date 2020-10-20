Бывшего главного инженера алтайского "Модеста" признали виновным в получении взяток

Бывшего главного инженера алтайского АО "Модест" признали виновным в получении крупных взяток и мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что с 2014 по 2018 годы специалист через посредников получил несколько взяток на сумму более 645 тысяч рублей от руководителей других барнаульских компаний. Как отметили в ведомстве, деньги предназначались для выбора именно этих фирм в качестве поставщиков комплектующих к инженерному оборудованию для нужд "Модеста".

"Кроме того, осужденный, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием руководителя, заключил фиктивные договоры поставок заводу товарно-материальных ценностей, тем самым похитив более 1 миллиона 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном. Для обеспечения гражданского иска следователи арестовали имущество инженера на сумму более 540 тысяч рублей. Суд, в свою очередь, признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.