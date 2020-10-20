В Алтайском крае выбрали "народного участкового"

Жители Алтайского края выбрали победителя всероссийского онлайн-голосования "Народный участковый". Из 16 участников с большим отрывом выиграл участковый отделения полиции Славгорода Александр Кропов, набравший 3012 голосов.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, теперь он представит регион на заключительном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября.

Отмечается, что у капитана полиции Александра Кропова высшее юридическое образование, в органах внутренних дел служит уже на протяжении четырех лет. С начала 2020 года он раскрыл 13 преступлений, участвовал еще в раскрытии девяти, а также выявил 40 административных правонарушений.

Добавим, что второе место в конкурсе занял участковый Угловского района Виталий Гайдамако, а третье — участковый Бийского района Татьяна Сухай.