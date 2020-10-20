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Новости

"Большая голая девочка" Эшли Грэм разделась для фото в Instagram

, ИА "Амител"
Снимок спровоцировал горячие споры в комментариях

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото без одежды. В этот раз снимок вызвал особенно яркие споры.

"Голая большая девочка", – подписала фотографию Эшли. Правда, в комментариях сторонники бодипозитива сразу поправили ее и отметили: "Нормальная голая девочка".

Но поводом для обсуждения стала не только фигура модели. Многие пользователи просто осудили ее за столь откровенные снимки.

"Не спорю, ты выглядишь потрясающе. Все хорошо, но прояви немного уважения к своему мужу. Зачем раздеваться в социальных сетях? Перестань", – написал один из множества комментаторов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 09:07
- гость -

что происходит с этим миром?

20.10.2020 09:10
Гы

Голая большая девочка

Голая огромная тётка скорее

20.10.2020 09:11
- гость -

как это развидеть???

20.10.2020 09:27
- гость -

20.10.2020 09:27
- гость -

Она не девочка...

20.10.2020 09:38
- гость -

Да ладно вам? Нормальная, аппетитная... Только скорее она не оделась, чем разделась

20.10.2020 09:41
Медведь-шатун

Амик вы превращаетись в развратный сайт -зачем эта инфа про голые телеса, нам новости из мира политики нужны....

20.10.2020 09:56
- гость -

20.10.2020 09:38
- гость -
Это аппетит? Фу, ...
Жырная коровень.....

20.10.2020 10:19
Гость

О вкусах не спорят , кому что , женщины должно быть много , очень хороша , да и нагота женщины это не срам , это красота ,которая во все времена завораживала человека .

20.10.2020 10:28
- гость -

жирная? в русской деревне её худышкой звать будут

20.10.2020 10:45
- гость -

Граждане, да неужели же у вас на такое подымецца?)))
Да что-ж вы как с необитаемого острова то?
Вы вокруг красивых не видите, или вам всё равно - самка значит можно?
Как себя то можно так не уважать????

20.10.2020 10:54
- гость -

на одежду денег не хватает)

20.10.2020 11:01
- гость -

Как это - голая да ещё и разделась, мозги выворачивает.

20.10.2020 11:51
- гость -

Вполне аппетитная мулатка. Не сухостой.

20.10.2020 11:52
- гость -


20.10.2020 09:41
Медведь-шатун
Амик вы превращаетись в развратный сайт -зачем эта инфа про голые телеса

давно обратил внимание, в первой половине дня каждый день выходит одна новость про чьи-то телеса. Наверное план такой. Каждый день инфу для разных категорий читателей. А вообще, фу, желтизна низкопробная

20.10.2020 12:20
Жоржик

Мде, коровка еще та.... Свисающий жир не может быть красивым, отстой.

20.10.2020 12:34
- гость -

Надоели уже что-то голые бабы. Им выделиться больше нечем что-ли, рейтинги падают?

20.10.2020 15:22
- гость -

давно обратил внимание, в первой половине дня каждый день выходит...
----------------
одна новость про голую девушку заменяет две (утреннюю и вечернюю) про пробки...

20.10.2020 15:24
Дядька


20.10.2020 12:34
- гость -

Надоели уже что-то голые бабы. Им выделиться больше нечем что-ли, рейтинги падают?

Руки прочь от святого!!!

20.10.2020 15:40
- гость -

20.10.2020 09:56
- гость -
20.10.2020 09:38
- гость -
Это аппетит? Фу, ...
Жырная коровень.....


Геть отседова, дрИщь!!!!!

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