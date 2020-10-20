"Большая голая девочка" Эшли Грэм разделась для фото в Instagram

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото без одежды. В этот раз снимок вызвал особенно яркие споры.
"Голая большая девочка", – подписала фотографию Эшли. Правда, в комментариях сторонники бодипозитива сразу поправили ее и отметили: "Нормальная голая девочка".
Но поводом для обсуждения стала не только фигура модели. Многие пользователи просто осудили ее за столь откровенные снимки.
"Не спорю, ты выглядишь потрясающе. Все хорошо, но прояви немного уважения к своему мужу. Зачем раздеваться в социальных сетях? Перестань", – написал один из множества комментаторов.
Комментарии
что происходит с этим миром?
Голая большая девочка
Голая огромная тётка скорее
как это развидеть???
Она не девочка...
Да ладно вам? Нормальная, аппетитная... Только скорее она не оделась, чем разделась
Амик вы превращаетись в развратный сайт -зачем эта инфа про голые телеса, нам новости из мира политики нужны....
20.10.2020 09:38
- гость -
Это аппетит? Фу, ...
Жырная коровень.....
О вкусах не спорят , кому что , женщины должно быть много , очень хороша , да и нагота женщины это не срам , это красота ,которая во все времена завораживала человека .
жирная? в русской деревне её худышкой звать будут
Граждане, да неужели же у вас на такое подымецца?)))
Да что-ж вы как с необитаемого острова то?
Вы вокруг красивых не видите, или вам всё равно - самка значит можно?
Как себя то можно так не уважать????
на одежду денег не хватает)
Как это - голая да ещё и разделась, мозги выворачивает.
Вполне аппетитная мулатка. Не сухостой.
20.10.2020 09:41
Медведь-шатун
Амик вы превращаетись в развратный сайт -зачем эта инфа про голые телеса
давно обратил внимание, в первой половине дня каждый день выходит одна новость про чьи-то телеса. Наверное план такой. Каждый день инфу для разных категорий читателей. А вообще, фу, желтизна низкопробная
Мде, коровка еще та.... Свисающий жир не может быть красивым, отстой.
Надоели уже что-то голые бабы. Им выделиться больше нечем что-ли, рейтинги падают?
давно обратил внимание, в первой половине дня каждый день выходит...
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одна новость про голую девушку заменяет две (утреннюю и вечернюю) про пробки...
20.10.2020 12:34
- гость -
Надоели уже что-то голые бабы. Им выделиться больше нечем что-ли, рейтинги падают?
Руки прочь от святого!!!
20.10.2020 09:56
- гость -
20.10.2020 09:38
- гость -
Это аппетит? Фу, ...
Жырная коровень.....
Геть отседова, дрИщь!!!!!