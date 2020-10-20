"Большая голая девочка" Эшли Грэм разделась для фото в Instagram

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото без одежды. В этот раз снимок вызвал особенно яркие споры.

"Голая большая девочка", – подписала фотографию Эшли. Правда, в комментариях сторонники бодипозитива сразу поправили ее и отметили: "Нормальная голая девочка".

Но поводом для обсуждения стала не только фигура модели. Многие пользователи просто осудили ее за столь откровенные снимки.

"Не спорю, ты выглядишь потрясающе. Все хорошо, но прояви немного уважения к своему мужу. Зачем раздеваться в социальных сетях? Перестань", – написал один из множества комментаторов.