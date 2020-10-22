Переломить историю. Как нацпроект избавляет Горэлектротранс от застарелых проблем

Реализация национальных проектов началась в Алтайском крае в прошлом году. В числе участников одного из них – МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула. Это социально ориентированное предприятие. Основная деятельность которого – перевозка пассажиров электротранспортом. Оно смогло достичь хороших показателей.

Что именно сделали в ГЭТ и как им это помогает работать эффективнее, руководство и работники предприятия рассказали во время визита комиссии, в которую вошли представители Министерства экономического развития Алтайского края, администрации города, эксперты регионального центра компетенций, сотрудники компании "Алрино".

Начали с самого сложного

Итак, МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула стал участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". За 2019-2021 годы предприятие должно повысить производительность труда не менее чем на 30%.

Новые правила бережливого производства здесь начали поэтапно. В качестве пилотного выбрали самый сложный и трудозатратный участок в службе подвижного состава, одного из структурных подразделений предприятия.

"Это основной участок, на котором держится все производство. Здесь проходит плановый и капитально-восстановительный ремонт вагонов. Полная модернизация позволяет экономить электрическую энергию на 40%. И продлевать жизнь вагона с 15 до 30 лет. Покупать новые – один такой стоит 37 млн рублей – финансовой возможности нет. Так что ремонт – наше все", – пояснил директор директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин.

Прежде всего оценили, проанализировали весь процесс ремонта тележки трамвая. В течение некоторого времени руководители подразделений раздавали мастерам карты производственного анализа. Каждый в течение дня записывал туда абсолютно все свои действия по минутам. Что именно делал и сколько времени это заняло. Если произошла задержка, то почему. А затем уже анализировали все данные и смотрели, что можно изменить, улучшить.

МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула – одно из крупнейших предприятий городского электрического транспорта в Сибирском и Дальневосточном округах. На его балансе два трамвайных и одно троллейбусное депо, 226 трамваев и 60 троллейбусов.

Что именно сделали?

По словам эксперта Дмитрия Терентьева, до вступления в проект на пилотном участке проекта было несколько ключевых проблем. Сразу стоит понимать, что служба подвижного состава в структуре предприятия появилась 38 лет назад.

За долгие годы работы здесь сложились свои правила организации производственного процесса, модернизировать которые как раз помог национальный проект.

Одна из выявленных проблем – излишние передвижения некоторых работников. Благодаря переносу части рабочих мест удалось сократить лишние 16 километров хождения "туда-сюда" (соответственно, время рабочего процесса сократилось).

На участке не было четкой системы хранения и расположения инструмента, деталей, запчастей. В рамках проекта была внедрена система рациональной организации рабочего пространства 5С, которая значительно улучшила производительность и управление рабочими площадями на участке. Теперь все, что должно быть под рукой, лежит на четко определенном месте. А все, что не нужно, убрали.

Инструмент бережливого производства на рабочих местах прошли все сотрудники службы и руководство предприятия. Ряд ремонтных работников были направлены на обучение для освоения смежных профессий. Это не только позволит им выполнять более сложные работы, но и поможет сформировать систему взаимозаменяемости.

И, наконец, логистика работ. С помощью производственного анализа был пересмотрен технологический процесс движения узлов тележки с начала ремонта до выхода ее из ремонта. Простоя нет.

Нет и незавершенного производства. Пока одно изделие не вышло с участка с отметкой о готовности работы, новое туда не попадет.

"В работе поменялось очень много. Раньше я с утра мог по два часа только ключ искать, чтобы начать работу. Сейчас тут светло, чисто и каждый инструмент, каждая деталь строго на своем месте. Поработал и тут же положил обратно. И каждый четко понимает, что и как он должен делать", – поделился слесарь по ремонту подвижного состава Андрей Зинков.

Только начали, а уже такой результат

Благодаря проекту работники службы подвижного состава освоили и применили на практике инструменты бережливого производства, что позволило значительно сократить время протекания процесса ремонта тележки вагона. Также между участками производственного процесса оптимизирован маршрут движения комплектующих, сокращен объем незавершенного производства.

Выросли и количественные показатели. В 2019 году в среднем в месяц на участке ремонтировали 18 тележек. В 2020 году – уже 20. Производительность труда увеличилась на 10% (в планах к 2022 году – плюс 30%, то есть 24 тележки в месяц), а время процесса сократилось в разы. Это важные показатели, потому что чем быстрее вагон вернется на маршрут, тем лучше и для работы предприятия, и для пассажиров. Ремонт стал не только быстрее, но и качественнее.

И это при том, что с весны из-за пандемии в службе подвижного состава дважды приостанавливалась производственная деятельность, коллектив работников находился в вынужденном простое.

Несмотря на рост производительности труда, никакого сокращения персонала не будет. Сейчас здесь острый кадровый голод, руководство надеется, что улучшение условий труда сделает эту работу более привлекательной.

Сотрудникам и дальше будут повышать квалификацию, а принципы бережливого и эффективного производства тиражировать по всем остальным участкам. Сейчас к включению в проект готовится малярный участок.

Также МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула запустило в работу электронную программу "Информационный центр директора". В ней отражены процессы, которые позволяют оперативно реагировать на отклонение фактических показателей деятельности от плановых и принимать решения.

Это не просто повышение производительности, но уже и цифровизация предприятия.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте: производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.