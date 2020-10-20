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Новости

Алтайский предприниматель отдал мошенникам 500 тыс. рублей за солярку

, ИА "Амител"
Водитель бензовоза отказался сливать дизельное топливо
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Яровом директор транспортно-экспедиционной компании "приобрел" у мошенников дизельное топливо на 500 тысяч рублей.

Мужчина обратился в коммерческую организацию и заказал 20 тонн ГСМ. Спустя некоторое время ему на телефон перезвонил лжепродавец, который указал расчетный счет, на который необходимо перевести деньги. Воспользовавшись услугой онлайн-перевода, бизнесмен перечислил 500 тысяч рублей на счет мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Однако когда цистерна с соляркой прибыла на место, водитель автомобиля отказался сливать "купленное" топливо, объяснив, что никаких денег от руководителя не получал, а рассчитаться за солярку нужно на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 10:41
- гость -

Очень старая схема

20.10.2020 11:19
- гость -

Посредник сводит реального покупателя и реального продавца, но деньги забирает себе

20.10.2020 11:32
- гость -

Сводит то сводит, но как мошенник убедил жертву, что он поставит товар, вот в чем фишка.

20.10.2020 11:44
Гость

Наличка на выгрузке. Ещё и НДС отмывали, через топливо, наивные.

20.10.2020 11:53
- гость -

Наличка на выгрузке? С таким подходом вы в рейс раз в месяц ездить будете

20.10.2020 12:06
- гость -

Все мошенники в этой схеме. 21 рубль с копейками за литр. Всех под суд.

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