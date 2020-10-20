Алтайский предприниматель отдал мошенникам 500 тыс. рублей за солярку

В Яровом директор транспортно-экспедиционной компании "приобрел" у мошенников дизельное топливо на 500 тысяч рублей.
Мужчина обратился в коммерческую организацию и заказал 20 тонн ГСМ. Спустя некоторое время ему на телефон перезвонил лжепродавец, который указал расчетный счет, на который необходимо перевести деньги. Воспользовавшись услугой онлайн-перевода, бизнесмен перечислил 500 тысяч рублей на счет мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Однако когда цистерна с соляркой прибыла на место, водитель автомобиля отказался сливать "купленное" топливо, объяснив, что никаких денег от руководителя не получал, а рассчитаться за солярку нужно на месте.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Комментарии
Очень старая схема
Посредник сводит реального покупателя и реального продавца, но деньги забирает себе
Сводит то сводит, но как мошенник убедил жертву, что он поставит товар, вот в чем фишка.
Наличка на выгрузке. Ещё и НДС отмывали, через топливо, наивные.
Наличка на выгрузке? С таким подходом вы в рейс раз в месяц ездить будете
Все мошенники в этой схеме. 21 рубль с копейками за литр. Всех под суд.