ЗаОблачные возможности. Как IT-решения помогают компаниям сэкономить деньги

МТС помог интернет-порталу amic.ru перевести свои серверы в облако #CloudMTS. Такой переход повысил скорость работы сайта и сделал его доступнее даже в часы пиковых нагрузок. Это стало необходимо, потому что сайт ежедневно посещают более 80 тысяч человек, которые хотят узнать о событиях в регионе и стране, оставить комментарий или посмотреть видео.

"Возможности нашего сервера не безграничны: когда много людей заходило на сайт, он работал медленнее. Мы не хотели, чтобы читатель уходил, и начали искать решение. Покупать собственный сервер дорого и требует оперативного подключения ИТ-ресурсов. А с МТС мы успешно сотрудничаем уже не первый год – ранее мы подключили мобильную и фиксированную связь оператора", – рассказал технический директор Медиагруппы FM-Продакшн Виталий Лебедкин.

МТС предоставила виртуальный облачный сервер и резервный интернет-канал, что дало возможность не только хранить и обрабатывать данные, но и сбалансировать нагрузку на сайт. Переход в облако позволяет amic.ru в режиме реального времени увеличивать ресурсы, необходимые для сохранения работоспособности сайта в условиях роста нагрузки.

"Облачные решения, в том числе сервисы удаленного хранения и обработки данных, очень востребованы у клиентов МТС. Бизнес все чаще подключает облачные сервисы именно у операторов связи, поскольку мы можем предоставить не просто место в облаке, но и комплекс услуг, например, телеком-сервисы и каналы передачи данных. Для многих своих клиентов мы являемся единым поставщиком услуг связи и IT-решений", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров "ИТ-ГРАД", ориентированная на стартапы, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр "Авантаж". Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

О Медиагруппе FM-Продакшн

Медиагруппа FM-Продакшн – один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, который объединяет информационные ресурсы онлайн- и офлайн-форматов. В состав холдинга входят региональный информационный портал amic.ru и 34 радиостанции, вещание которых организовано на территории Алтайского края и Республики Алтай, digital-агентство ZAVOD, event-агентство EventCorpLife.