Полезное партнерство. Инвесторы поддержат социальных предпринимателей Алтая

В Алтайском крае 15 октября 2020 года прошел II Инвестиционный подиум, на котором 13 социальных предпринимателей представили свои проекты, чтобы привлечь дополнительное финансирование. Это проекты в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, укрепления семьи, поддержки материнства и детства, социальной адаптации. Посмотреть их можно на сайте.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Участвовали около 60 человек, в том числе более 20 потенциальных инвесторов, менторов.

"С каждым годом роль социального бизнеса растет. Поддержать его – одно из важных направлений деятельности управления. В текущем году уже принято решение о предоставлении социальному бизнесу поддержки в виде грантов. Прием заявок начнется в ноябре", – отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Социальные предприниматели презентовали свои проекты потенциальным инвесторам, получили экспертную поддержку. В качестве федерального эксперта в Инвестиционном подиуме приняла участие исполнительный директор Фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина (г. Москва).

Семь участников получили предложения о партнерстве. Предпринимателям еще предстоит более детально обсудить варианты сотрудничества с потенциальными инвесторами и менторами.

"Для тех, кто ищет инвестиции, наш подиум – возможность получить опыт презентации своего проекта, экспертную оценку, деньги, деловые связи и другие ресурсы. Для тех, кто находится в поиске вложений, – возможность выбрать перспективный объект для инвестиций, стать наставником социально значимого проекта. Это хороший нетворкинг, возможность расширить круг своих полезных контактов, выстроить новые партнерства", – прокомментировала руководитель центра инноваций социальной сферы центра "Мой Бизнес" Ольга Власова.

Следующий Инвестиционный подиум для социальных предпринимателей Алтайского края пройдет в 2021 году. Соискатели и потенциальные инвесторы могут подать предварительные заявки на участие на сайте.

Партнером II Инвестиционного подиума стала компания "Финансбург" и ее директор Елена Жданова. "Финансбург" оказывает услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению. Команда специалистов уже более 10 лет помогает малому и среднему бизнесу решать вопросы, которые возникают в процессе роста. Три участника Инвестиционного подиума получили от "Финансбурга" подарочные сертификаты на консультации по финансовым и бухгалтерским вопросам.

Напомним, что Инвестиционный подиум для социальных предпринимателей – проект Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, впервые запущенный в 2019 году. Основная цель – создание площадки, объединяющей инвесторов и инициаторов социально-предпринимательских проектов, содействие основателям этих проектов в привлечении ресурсов, получении экспертной и PR-поддержки. По итогам 2019 года из десяти представленных проектов четыре получили инвестиционное предложение.